به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهرجو ظهر دوشنبه در جلسه تنظیم بازار کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان اظهار کرد: تسویه حساب فروشگاه‌های مشمول طرح که ثبت‌نام خود را تکمیل کرده بودند، تا ۲۵ شهریورماه انجام شده و مشکلات برخی فروشگاه‌ها در زمینه ترمینال و موارد مشابه نیز تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی لازم برای تسویه حساب سایر فروشگاه‌های مشمول طرح نیز انجام شده تا این فرایند تا پایان مهرماه به اتمام برسد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به گستردگی شبکه عرضه کالا در این طرح گفت: پنج هزار و ۱۶۵ فروشگاه شامل واحدهای محلی، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.

مهرجو ادامه داد: علاوه بر تیم‌های بازرسی ستاد تنظیم بازار، تیم‌های نظارتی ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اجرای طرح نظارت دارند و از ظرفیت کارگزاران بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان در روستاهای استان برای بازرسی و بررسی عملکرد فروشگاه‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به نقش کالابرگ در تقویت قدرت خرید خانوارها عنوان کرد: نظارت بر اجرای صحیح طرح با جدیت دنبال می‌شود و سامانه‌ای نیز برای ثبت شکایت مشتریان راه‌اندازی شده است تا در صورت بروز تخلف در فرایند خرید، موضوع از طریق این سامانه پیگیری شود.

مهرجو تصریح کرد: شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه بررسی می‌شود و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم از جمله مسدودسازی یا برخورد قانونی با واحد صنفی متخلف انجام خواهد شد؛ همچنین با برخی فروشگاه‌هایی که پیش‌تر مرتکب تخلف شده بودند، مطابق ضوابط برخورد شده است.

آغاز مرحله جدید کالابرگ از ۱۵ مهرماه

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد درباره زمان‌بندی اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: این مرحله از ۱۵ مهرماه با مشمول شدن خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ارقام صفر، یک و دو آغاز شد.

وی افزود: در ادامه این مرحله، خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ارقام سه، چهار، پنج و شش از ۲۵ مهرماه مشمول طرح شدند و بر اساس برنامه اعلام‌شده، خانوارهای دارای کد ملی منتهی به ارقام هفت، هشت و ۹ نیز از پنجم آبان‌ماه به این طرح اضافه می‌شوند.

مهرجو در پایان با اشاره به برخی موضوعات مرتبط با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام انجام‌شده، پیگیری این موضوعات در سطح ملی انجام می‌شود و دستگاه‌های استانی در این زمینه ورود نخواهند کرد.