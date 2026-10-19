به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نصیری اظهار کرد: فاز دوم طرح آبرسانی از سد بالاخانلو شامل اجرای ۲۵ کیلومتر خط انتقال، احداث حوضچه‌ها و نصب شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز است که عملیات لوله‌گذاری آن از هفته جاری آغاز شده است.

وی افزود: این عملیات در محدوده سه‌راهی سگزآباد تا شهر بویین‌زهرا اجرا می‌شود و در این مرحله از لوله‌های چدن داکتیل و پلی‌اتیلن با قطر حداکثر ۴۰۰ میلی‌متر استفاده خواهد شد.

تأمین ۱۰.۵ کیلومتر لوله برای اجرای فاز دوم

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین تجهیزات این طرح تصریح کرد: تاکنون ۱۰.۵ کیلومتر لوله چدن داکتیل با قطر ۴۰۰ میلی‌متر خریداری و به محل کارگاه منتقل شده است و تأمین باقی‌مانده لوله‌ها، شیرآلات و تجهیزات مورد نیاز نیز در برنامه کاری قرار دارد.

نصیری اعتبار مورد نیاز برای اجرای فاز دوم طرح آبرسانی از سد بالاخانلو را بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی، اجرای ۱۳ کیلومتر از خط اصلی این مرحله تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل عملیات باقی‌مانده فاز نخست و اجرای خط اصلی فاز دوم، امکان تأمین بخشی از آب شرب شهرهای سگزآباد و بویین‌زهرا از سد بالاخانلو در اوایل سال آینده فراهم شود.

آبرسانی به پنج شهر و ۳۰ روستای جنوب قزوین

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به ابعاد کلی طرح خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی از سد بالاخانلو با هدف تأمین آب شرب پنج شهر سگزآباد، بویین‌زهرا، شال، اسفرورین و دانسفهان و همچنین ۳۰ روستای جنوب استان در حال اجراست و برای اجرای آن بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

نصیری ادامه داد: این طرح شامل احداث تصفیه‌خانه آب شرب با ظرفیت ۲۵۰ لیتر بر ثانیه و اجرای ۸۲ کیلومتر خط انتقال با قطر حداکثر ۵۰۰ میلی‌متر است که با تکمیل آن، زیرساخت‌های لازم برای انتقال و تأمین آب شرب مناطق هدف فراهم خواهد شد.

