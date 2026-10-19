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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

حجت الاسلام انصاریان: نماز محور بندگی و عشق به خالق است

حجت الاسلام انصاریان: نماز محور بندگی و عشق به خالق است

بوشهر- استاد اخلاق و خطیب دینی گفت:نماز راز بندگی و نشان عبودیت در محضر کبریایی الهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش سراسری نماز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه امام حسن مجتبی (ع) با حضور حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان، خطیب، نویسنده و استاد اخلاق و عرفان، با شعار «قدرتی برتر از سپاه نماز» برگزار شد.

حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان ظهر دوشنبه در این همایش با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز اظهار کرد: نماز راز بندگی و نشان عبودیت در محضر کبریایی مطلق است و این فریضه تنها به انسان اختصاص ندارد، بلکه همه موجودات عالم نماز دارند و نکته شگفت‌انگیز آن است که از نماز خود آگاه هستند.

حجت الاسلام انصاریان: نماز محور بندگی و عشق به خالق است

وی نماز را زبان محبت، دلدادگی و عشق مخلوق به خالق بی‌انتها دانست و بر نقش این فریضه در تعالی اخلاقی و معنوی انسان تأکید کرد.

این خطیب دینی با اشاره به ویژگی‌های انسان‌های اهل نماز، بر اهمیت عفو و گذشت، فروتنی و مهربانی به‌عنوان جلوه‌هایی از اخلاق نیکو تأکید کرد.

انصاریان همچنین نماز را عبادتی ویژه و راهی برای توجه به پروردگار دانست و با تأکید بر جایگاه این فریضه در زندگی فردی و اجتماعی، بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اقامه نماز در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت توجه ویژه به این فریضه الهی و گسترش فرهنگ نمازخوانی تأکید کرد.

کد مطلب 6982674

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