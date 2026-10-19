حجت الاسلام انصاریان: نماز محور بندگی و عشق به خالق است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش سراسری نماز منطقه دوم نیروی دریایی سپاه امام حسن مجتبی (ع) با حضور حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان، خطیب، نویسنده و استاد اخلاق و عرفان، با شعار «قدرتی برتر از سپاه نماز» برگزار شد.

حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان ظهر دوشنبه در این همایش با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز اظهار کرد: نماز راز بندگی و نشان عبودیت در محضر کبریایی مطلق است و این فریضه تنها به انسان اختصاص ندارد، بلکه همه موجودات عالم نماز دارند و نکته شگفت‌انگیز آن است که از نماز خود آگاه هستند.

وی نماز را زبان محبت، دلدادگی و عشق مخلوق به خالق بی‌انتها دانست و بر نقش این فریضه در تعالی اخلاقی و معنوی انسان تأکید کرد.

این خطیب دینی با اشاره به ویژگی‌های انسان‌های اهل نماز، بر اهمیت عفو و گذشت، فروتنی و مهربانی به‌عنوان جلوه‌هایی از اخلاق نیکو تأکید کرد.

انصاریان همچنین نماز را عبادتی ویژه و راهی برای توجه به پروردگار دانست و با تأکید بر جایگاه این فریضه در زندگی فردی و اجتماعی، بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت اقامه نماز در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت توجه ویژه به این فریضه الهی و گسترش فرهنگ نمازخوانی تأکید کرد.