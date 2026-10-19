به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه وارد کویت شد تا سفر منطقه‌ای خود به چهار کشور کویت، امارات، بحرین و قطر را آغاز کند. این سفر تا ۲۱ اکتبر ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری کویت، مکرون قرار است با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت درباره راه‌های تقویت روابط دوجانبه گفت‌وگو کند. این سفر در شصت‌وپنجمین سال برقراری روابط میان دو کشور انجام می‌شود؛ روابطی که حوزه‌های دفاعی، امنیتی، تجاری، سرمایه‌گذاری و آموزشی را در بر می‌گیرد.

امنیت منطقه‌ای، تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و امنیت انرژی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای مکرون با مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و اختلال در تردد دریایی از تنگه هرمز، یکی از گذرگاه‌های مهم انتقال نفت جهان، نگرانی‌هایی درباره عرضه انرژی ایجاد کرده است.

این تحولات هم‌زمان با اعتراضات گسترده در فرانسه رخ می‌دهد؛ اعتراضاتی که نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور و توانایی دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضتی را افزایش داده است.

فرانسه همچنین حضور نظامی در منطقه خلیج فارس دارد و با شماری از کشورهای این منطقه همکاری‌های دفاعی دیرینه‌ای برقرار کرده است.