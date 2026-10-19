سامانه «سو» برای ارتقای پاسخگویی ادارات در خوزستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور طباطبایی معاون قضایی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام اخوان صباغ مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، شهریاری دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان و جمعی دیگر از مسئولین رونمایی شد.

این نرم افزار به منظور ارتقاء نظام پاسخگویی ادارات و سازمان‌ها در نزد مردم ایجاد شده است.

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از این ساختار علاوه بر انجام وظایف قانونی‌، به بدنه نظارتی دستگاه‌ها نیز یاری می رساند. همچنین در راستای ایجاد شبکه‌ پاسخگویی به مردم اقدام می کند تا بر اساس واقعیت‌های عینی، «امید» را در سطح جامعه ترویج می دهد.

وجه تمایز نرم افزار «سو» نسبت به سایر نرم افزارها در استقلال آن از بدنه دولت‌ها و همچنین تحت رصد قرار داشتن اقدامات توسط کاربران از شروع فرآیند یک گزارش تا اقدام نهایی توسط دستگاه متولی است که به صورت برخط صورت خواهد گرفت.

این نرم افزار در همه استان‌ها به صورت فراگیر فعال شده و با استفاده از سایت و کانال‌های فضای مجازی اختصاصی آن گزارش‌های خروجی از جمله فراوانی موضوعات مطالبه شده توسط مردم و همچنین گزارش اقدامات دستگاه‌ها و میزان رسیدگی آن‌ها به مطالبات و درخواست‌های مردمی در قالب نمودارها و جداول، در دوره‌های زمانی معین به مردم و مسئولین متولی گزارش می شود.