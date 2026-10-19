تخصیص اعتبارات مرمت و احیای قنوات مشروط به مطالعات علمی و مهندسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در دیدار با مسئولان بسیج سازندگی اظهار کرد: اعتبارات محرومیت‌زدایی فرصتی برای حفاظت از منابع آب و خاک است، اما تخصیص این منابع به قنوات باید بر اساس مطالعه علمی و اختصاصی هر رشته قنات انجام شود.

وی با تأکید بر رعایت استانداردهای مهندسی آب و خاک افزود: شیوه اجرای عملیات احیا و مرمت باید با کیفیت و ویژگی‌های هیدرولوژیکی آب قنات متناسب باشد؛ برای مثال، لوله‌گذاری در قنوات دارای آب سخت و املاح بالا می‌تواند به‌دلیل رسوب املاح و انسداد لوله‌ها، موجب اتلاف منابع مالی و فیزیکی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، توجیه اقتصادی و کشاورزی اراضی تحت پوشش قنوات را از دیگر الزامات تخصیص اعتبارات برشمرد و تصریح کرد: پیش از اجرای طرح‌های مرمتی باید وضعیت تولید کشاورزی، سطح زیر کشت و ظرفیت اشتغال‌زایی روستاها بررسی شود تا اثربخشی اعتبارات برای کشاورزان و منطقه قابل ارزیابی باشد.

در این نشست، راهکارهای تقویت همکاری‌های فنی و نظارتی میان کارشناسان مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه‌های اجرایی بسیج سازندگی برای اجرای هدفمند و پایدار طرح‌های احیای قنوات بررسی شد.