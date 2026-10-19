«رادیو رویتاب»؛ آغاز فعالیت رسانه صوتی دانشجویان جهاددانشگاهی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین سلاحورزیان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای دانشجویان اظهار داشت: کانون گویندگی و فن‌بیان سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی لرستان، در راستای شناسایی و به‌کارگیری استعدادهای دانشگاهی، فعالیت رسمی رسانه‌ای خود را با راه‌اندازی «رادیو رویتاب» آغاز کرده است.

وی راه‌اندازی این رسانه صوتی را فرصتی برای حضور فعال‌تر دانشجویان در عرصه‌های گویندگی، نویسندگی و تولید محتوا دانست و افزود: ادبیات، روان‌شناسی، وحدت اقوام ایرانی، موضوعات فرهنگی، فرهنگ ایثار و شهادت و دغدغه‌های دانشجویی از مهم‌ترین محورهای محتوایی این رسانه است.

پرداختن به دغدغه‌های دانشجویان در قالب پادکست

رئیس جهاددانشگاهی لرستان ادامه داد: «رادیو رویتاب» با تمرکز بر تولید برنامه‌های پادکستی و آثار شنیداری فاخر، موضوعاتی همچون روان‌شناسی، مسائل و دغدغه‌های دانشجویی، وحدت اقوام ایرانی و فرهنگ ایثار و شهادت را دنبال می‌کند و بستری برای طرح مسائل مورد توجه جامعه دانشگاهی فراهم می‌آورد.

سلاحورزیان با تأکید بر اهمیت توجه به تنوع فرهنگی و قومی جامعه ایران گفت: پرداختن به این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت شناخت متقابل، همدلی و همبستگی اجتماعی کمک کند. همچنین تولید آثار شنیداری با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت، فرصتی برای مشارکت نسل جوان در تولید محتوای فرهنگی و انتقال ارزش‌های تاریخی و اجتماعی به شمار می‌رود.

وی از دانشجویان و علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه رسانه دعوت کرد در بخش‌های مختلف این مجموعه مشارکت کنند و افزود: متقاضیان فعالیت در زمینه‌های گویندگی، نویسندگی، تدوین و تولید پادکست می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با «رادیو رویتاب»، از طریق پیام‌رسان ایتا با شماره ۰۹۹۳۹۱۰۸۷۴۱ ارتباط برقرار کنند.

آغاز فعالیت کانون‌های جدید دانشجویی در لرستان

رئیس جهاددانشگاهی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز فعالیت سایر کانون‌های دانشجویی این نهاد اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با شروع سال تحصیلی جدید، علاوه بر ایجاد باشگاه کانون‌های دانشجویی، فعالیت رسمی کانون امداد و نجات «حیات» با همکاری اداره‌کل انتقال خون لرستان و کانون مهدویت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان نیز آغاز شده است.

سلاحورزیان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت کانون‌های تخصصی و فرهنگی در کنار راه‌اندازی رسانه‌های صوتی مانند «رادیو رویتاب»، می‌تواند در پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی، افزایش پویایی محیط‌های دانشگاهی و گسترش مشارکت دانشجویان در عرصه‌های علمی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.