به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی در نشست مشترک با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مسائل و چالش‌های اداری، مالی و پشتیبانی این مجموعه را بررسی کرد.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این اداره‌کل اظهار کرد: تأمین نیروی انسانی متخصص، اصلاح ساختار سازمانی متناسب با نیازها و نوسازی ناوگان و تجهیزات اداری، نقش مستقیمی در افزایش کارایی و پیشبرد اهداف سازمانی میراث‌فرهنگی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد افزود: توسعه زیرساخت‌های اداری، ساماندهی منابع انسانی و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، از پیش‌نیازهای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری است.

شاه‌حسینی همچنین بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری تأکید کرد و گفت: هوشمندسازی خدمات، کاهش بروکراسی زائد و توسعه دولت الکترونیک، ضمن افزایش شفافیت و سلامت اداری، موجب تسریع در صدور مجوزها و بهبود خدمات‌رسانی به ارباب‌رجوع می‌شود.