به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در حاشیه رونمایی و توزیع تجهیزات یگان‌های حفاظتی و انتظامی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که در مرکز آموزش دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران، از کاهش حدود ۸۰ درصدی مساحت آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: توسعه پایش هوشمند، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تقویت تجهیزات یگان حفاظت از جمله اقدامات انجام‌شده برای صیانت از جنگل‌ها و مراتع است.

وی اظهار کرد: منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع سرمایه‌ای بین‌نسلی هستند و حفاظت از آن‌ها وظیفه حاکمیت، دولت و مردم است.

وی افزود: حفاظت از عرصه‌های طبیعی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و یگان حفاظت نیز مسئولیت مهمی در زمینه حفاظت فیزیکی از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های طبیعی برعهده دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به برگزاری نشست شورای حفاظت این سازمان بیان کرد: در این نشست، راهبردها، برنامه‌ها و عملکرد یگان حفاظت بررسی و اقدامات عملیاتی آینده برای ادارات کل استانی تبیین شد.

توزیع تجهیزات حفاظتی در استان‌ها

افلاطونی با اشاره به توزیع مرحله دوم تجهیزات یگان حفاظت گفت: در این مرحله، تجهیزات و اقلام مورد نیاز میان ادارات کل منابع طبیعی در سراسر کشور توزیع می‌شود تا نیروهای حفاظتی از امکانات اولیه دفاع شخصی و تجهیزات مورد نیاز مدیریت و مهار آتش‌سوزی برخوردار شوند.

وی افزود: تقویت توان عملیاتی یگان‌های حفاظت و تأمین تجهیزات مورد نیاز جنگلبانان از برنامه‌های سازمان برای افزایش سطح حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور است.

افزایش دوربین‌های پایش و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های نظارتی سازمان منابع طبیعی اظهار کرد: تعداد دوربین‌های نصب‌شده برای پایش عرصه‌های طبیعی کشور ۶۰ دستگاه افزایش یافته و مرکز مانیتورینگ و پایش سازمان نیز فعال است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از تجهیزات این مرکز در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوط و تلاش کارکنان سازمان و جنگلبانان، مرکز مانیتورینگ و پایش مجدداً راه‌اندازی و تکمیل شد و اکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

افلاطونی ادامه داد: در این مرکز، از تصاویر دوربین‌های زمینی و اپتیکی و همچنین داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای برای پایش و رصد عرصه‌های منابع طبیعی استفاده می‌شود که این ظرفیت به‌ویژه در شناسایی و مدیریت آتش‌سوزی‌ها اهمیت دارد.

وی کاهش حدود ۸۰ درصدی مساحت حریق در عرصه‌های منابع طبیعی کشور در سال جاری را از نتایج مجموعه اقدامات حفاظتی و توسعه پایش هوشمند دانست.

سازماندهی همیاران طبیعت برای حفاظت از عرصه‌ها

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی گفت: سازماندهی مجدد همیاران طبیعت در دستور کار قرار دارد تا این نیروها بر اساس برنامه‌ریزی مشخص دسته‌بندی شوند و با ارائه آموزش‌های تکمیلی، مشارکت مؤثرتری در حفاظت از منابع طبیعی داشته باشند.

وی افزود: بهره‌گیری از مشارکت مردم در کنار تقویت تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند توان سازمان را برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع افزایش دهد.

آبخیزداری راهکار کاهش خسارات سیلاب

افلاطونی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اقدامات سازمان منابع طبیعی برای مقابله با سیلاب در استان البرز و سایر مناطق کشور اظهار کرد: موضوع پدیده ال‌نینو در نشستی با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور بررسی شده و سازمان منابع طبیعی نیز در چارچوب مسئولیت‌های خود برای مدیریت سیل و سیلاب برنامه‌ریزی کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت چرخه آب با همکاری دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت نیرو، گفت: هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری این است که بارش‌ها در همان حوزه آبخیز نفوذ کنند، به تقویت پوشش گیاهی کمک شود و از ایجاد روان‌آب‌های مخرب یا وارد آمدن خسارت به مردم جلوگیری شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در حوزه‌های آبخیزی که عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌طور کامل اجرا شده است، خسارتی به مردم و اراضی کشاورزی وارد نشده است.

وی با بیان اینکه تکمیل و تسریع اجرای طرح‌های آبخیزداری در سراسر کشور ضروری است، گفت: اجرای این اقدامات به اعتبارات دولتی نیاز دارد و انتظار می‌رود دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مورد نیاز همکاری بیشتری داشته باشند.

افلاطونی اضافه کرد: سازمان منابع طبیعی صرفاً منتظر اعتبارات دولتی نمانده و تدوین دستورالعمل روش‌های تأمین مالی پروژه‌های آبخیزداری با هدف استفاده از ظرفیت‌های متنوع مالی در دستور کار قرار دارد که پس از تکمیل ابلاغ خواهد شد.

ارائه مشاوره فنی برای کاهش خطر سیلاب در شهرها

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره ساخت‌وساز در ارتفاعات و مسیرهای طبیعی عبور آب در مناطق شهری، از جمله عظیمیه کرج، اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیل و سیلاب هستند و دستگاه‌های دیگری نیز در این زمینه مسئولیت‌هایی برعهده دارند.

وی افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حوزه‌های مرتبط با شهرها، خدمات مهندسی و مشاوره‌های فنی ارائه می‌دهد و این همکاری را برای کمک به مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خسارات احتمالی دنبال خواهد کرد.