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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

عارف: قهرمانی کشتی‌گیران جوان نشان‌دهنده ظرفیت نسل آینده ورزش کشور است

عارف: قهرمانی کشتی‌گیران جوان نشان‌دهنده ظرفیت نسل آینده ورزش کشور است

معاون اول رئیس‌جمهور درپی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران، بر اهمیت پرورش استعدادهای جوان و تقویت سرمایه‌های انسانی ورزش ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد امید ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، ضمن تبریک این موفقیت به ملی‌پوشان و جامعه ورزش کشور، بر اهمیت پرورش استعدادهای جوان و تقویت سرمایه‌های انسانی ورزش ایران تأکید کرد.

متن پیامن به شرح ذیل است:

قهرمانی کشتی‌گیران جوان ایران نشان‌دهنده ظرفیت نسل آینده ورزش کشور استبسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی کشتی آزاد امید جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، با کسب ۴ مدال طلا، یک نقره و ۴ برنز و دستیابی به عنوان قهرمانی جهان، مایه مباهات ملت بزرگ ایران و جلوه‌ای از عزم راسخ، شایستگی و توانمندی نسل جوان کشور است.

این موفقیت ارزشمند که در پرتو تلاش و اراده ستودنی کشتی‌گیران، دانش و تدبیر کادر فنی و پشتوانه غنی ورزش ملی ایران حاصل شده است، بار دیگر ظرفیت جوانان این سرزمین را برای درخشش در عرصه‌های جهانی به اثبات رساند و نویدبخش تداوم افتخارآفرینی ورزش ایران است.

اینجانب ضمن تبریک این دستاورد غرورآفرین به قهرمانان شایسته، مربیان و کادر فنی، جامعه ورزش و ملت شریف ایران، از تلاش‌های ارزشمند همه دست‌اندرکاران این موفقیت قدردانی می‌کنم و امیدوارم با اهتمام به پرورش استعدادهای جوان و تقویت سرمایه‌های انسانی کشور، شاهد استمرار درخشش فرزندان ایران در میادین بین‌المللی باشیم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6982701
محسن صمیمی

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