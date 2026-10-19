به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو اظهار داشت: در این مسیر، برنامه‌های متعددی با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌های تولید، آموزش نیروی انسانی و ترویج هنر اصیل ورشوسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به راه‌اندازی خانه ورشو در خانه تاریخی موثقی افزود: این مجموعه به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی ارزشمند بروجرد، ظرفیت مناسبی برای معرفی، احیا و توسعه هنر ورشوسازی فراهم کرده است. همچنین انجمن ورشوسازان بروجرد با هدف حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه این صنعت سنتی تشکیل شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه هنر ورشوسازی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی هنرمندان تصریح کرد: دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در زمینه طراحی سنتی و قلم‌زنی روی ورشو برگزار شده است.

قاسمی ادامه داد: خانه ورشوسازی بروجرد و کارگاه مربوط به آن نیز تجهیز شده و دوره‌های آموزشی متعددی با هدف توانمندسازی بانوان و آشنایی آنان با هنر ورشوسازی پیش‌بینی و اجرا شده است.

پیگیری تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی برای تأمین ورق ورشو

وی در ادامه به حمایت‌های مالی برای توسعه زیرساخت‌های تولید اشاره کرد و گفت: تأمین تسهیلاتی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تولید و تأمین ورق ورشو، با پیگیری دولت و مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی دنبال شده و در حال حاضر، تکمیل پرونده و پرداخت این تسهیلات در دست پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان همچنین از پیگیری ایجاد خط تولید ورق ورشو توسط بخش خصوصی خبر داد و افزود: راه‌اندازی این خط تولید می‌تواند در تأمین مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان، کاهش مشکلات تولید و تقویت زنجیره ارزش صنعت ورشوسازی بروجرد نقش مؤثری داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از هنر اصیل ورشوسازی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی بروجرد در مسیر ثبت جهانی این شهر به‌عنوان شهر ورشو انجام می‌شود و پیگیری برنامه‌های مرتبط از سوی این اداره‌کل ادامه خواهد داشت.