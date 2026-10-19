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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

اجرای برنامه‌های حمایتی برای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر ورشو

اجرای برنامه‌های حمایتی برای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر ورشو

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی لرستان از اجرای برنامه‌های آموزشی، حمایتی و زیرساختی برای توسعه صنعت ورشوسازی و فراهم‌سازی زمینه ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر جهانی ورشو اظهار داشت: در این مسیر، برنامه‌های متعددی با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌های تولید، آموزش نیروی انسانی و ترویج هنر اصیل ورشوسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به راه‌اندازی خانه ورشو در خانه تاریخی موثقی افزود: این مجموعه به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی ارزشمند بروجرد، ظرفیت مناسبی برای معرفی، احیا و توسعه هنر ورشوسازی فراهم کرده است. همچنین انجمن ورشوسازان بروجرد با هدف حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه این صنعت سنتی تشکیل شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای توسعه هنر ورشوسازی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی هنرمندان تصریح کرد: دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در زمینه طراحی سنتی و قلم‌زنی روی ورشو برگزار شده است.

قاسمی ادامه داد: خانه ورشوسازی بروجرد و کارگاه مربوط به آن نیز تجهیز شده و دوره‌های آموزشی متعددی با هدف توانمندسازی بانوان و آشنایی آنان با هنر ورشوسازی پیش‌بینی و اجرا شده است.

پیگیری تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی برای تأمین ورق ورشو

وی در ادامه به حمایت‌های مالی برای توسعه زیرساخت‌های تولید اشاره کرد و گفت: تأمین تسهیلاتی به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان برای تولید و تأمین ورق ورشو، با پیگیری دولت و مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی دنبال شده و در حال حاضر، تکمیل پرونده و پرداخت این تسهیلات در دست پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان همچنین از پیگیری ایجاد خط تولید ورق ورشو توسط بخش خصوصی خبر داد و افزود: راه‌اندازی این خط تولید می‌تواند در تأمین مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان، کاهش مشکلات تولید و تقویت زنجیره ارزش صنعت ورشوسازی بروجرد نقش مؤثری داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از هنر اصیل ورشوسازی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی بروجرد در مسیر ثبت جهانی این شهر به‌عنوان شهر ورشو انجام می‌شود و پیگیری برنامه‌های مرتبط از سوی این اداره‌کل ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6982702

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