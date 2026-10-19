اسبقیان: حکم ابطال انتخابات بلااثر شد؛ ملوان و تراکتور منسجم بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از همه افرادی که بر اساس اعلام وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک در روز ۲۷ مهرماه حضور داشتند، تشکر می‌کنم. به لطف خدا و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتخابات امروز برگزار شد و نماینده فدراسیون جهانی نیز به‌صورت آنلاین در این مجمع حضور داشت.

وی گفت: هادی خناری‌نژاد به‌عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد. او یکی از قهرمانان ملی کشور است. امیدوارم او با روحیه قهرمانی و اخلاق‌مداری بتواند در پیشبرد اهداف ژیمناستیک کشور موفق باشد.

اسبقیان درباره وضعیت رأی سرپرستان فدراسیون‌ها و روند برگزاری انتخابات توضیح داد: بر اساس اساسنامه‌ای که پیش‌تر به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است، سرپرستان در صورتی می‌توانند رأی بدهند که اعضای اصلی با این موضوع موافقت کنند. در این مجمع نیز رأی‌گیری انجام شد اعضای اصلی موافق رای سرپرستان نبودند و ما باید به نتیجه آن احترام بگذاریم.

معاون وزیر ورزش در واکنش به حکم قضایی ابطال انتخابات که توسط زهرا اینچه درگاهی گرفته شد، گفت: تا پایان وقت اداری روز گذشته، حکمی به دست من نرسیده بود و تا این لحظه نیز چنین حکمی را ندیده‌ام. با این حال، تأکید می‌کنم که ما به دستگاه‌های نظارتی و سیستم قضایی کشور احترام می‌گذاریم و موظف هستیم در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنیم. انتخابات امروز بر اساس اعلام انجام‌شده و با رعایت موازین قانونی برگزار شد و حکم بلااثر شد.

وی درباره برنامه وزارت ورزش برای تعیین تکلیف سایر فدراسیون‌ها عنوان کرد: از امروز با مجموعه دوستان و دبیران مجامع در کنفدراسیون‌ها جلسه خواهیم داشت تا روند برگزاری انتخابات و مشخص شدن رؤسای فدراسیون‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

اسبقیان در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی برگزاری انتخابات با یک نامزد گفت: چنین پیش‌بینی‌ای نداشتم.

وی در ادامه درباره عملکرد ژیمناستیک ایران و شانس موفقیت این رشته در رقابت‌های بین‌المللی اظهار داشت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد ژیمناستیک ایران ظرفیت بالایی دارد. وقتی مهدی الفتی نمره بالاتر از ۱۵ کسب می‌کند و امتیاز او از قهرمان المپیک بیشتر می‌شود، این موضوع نشان‌دهنده توانمندی ورزشکاران ماست. البته در همان رقابت‌ها، انجام دو حرکت اضافی باعث شد امتیاز ورزشکار موردنظر به کمتر از ۱۴ برسد و در نهایت به مدال نقره دست پیدا کند.

معاون وزیر ورزش با اشاره به پیشرفت‌های اخیر ژیمناستیک ایران گفت: در چند ماه گذشته، با پیگیری جدی و موشکافانه وزیر ورزش، شاهد حضور تعداد بیشتری از ژیمناست‌های ایران در فینال رقابت‌ها بوده‌ایم. حضور دختران برای نخستین بار در برخی رقابت‌های هنری و ترامپولین نیز اتفاق ارزشمندی است و نشان می‌دهد ژیمناستیک ایران توان رقابت با قدرت‌های بزرگ این رشته در جهان را دارد.

وی همچنین درباره عدم حضور هومن جعفری در مسابقات جهانی به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت هلند گفت: این ورزشکار موفق به کسب سهمیه مسابقات جهانی شده بود، اما صادر نشدن ویزا برای او و مربی‌اش عملاً مانع حضور نماینده کشورمان در این رقابت‌ها شد. این اتفاق از ارزش و توانایی‌های او کم نمی‌کند و قطعاً در اردوها دعوت خواهد شد تا برای مسابقات آینده آماده شود.

اسبقیان درباره انتظارات وزارت ورزش از رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک گفت: پس از حضور وزیر جدید، توجه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی شده است. رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه برای ما اهمیت دارد و فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای من لازم‌الاجرا و قطعی است.

وی افزود: از فدراسیون‌ها انتظار داریم از رویکردهای سنتی عبور کنند و با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، به‌ویژه هوش مصنوعی، فعالیت‌های خود را با رویکردی علمی، تخصصی و فرهنگی ادامه دهند. این موضوع در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفته و برخی فدراسیون‌ها، از جمله فدراسیون کشتی، نیز به‌صورت جدی وارد این حوزه شده‌اند.

معاون وزیر ورزش در واکنش به اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و حواشی دیدار ملوان و تراکتور اظهار داشت: هر دو تیم ملوان و تراکتور سرمایه‌های کشور هستند و از اصالت، ریشه و هویت برخوردارند. امیدوارم مدیران و هواداران هر دو تیم با آگاهی و درایت اجازه ندهند عواملی که به دنبال برهم زدن آرامش کشور هستند، از این اتفاقات سوءاستفاده کنند.