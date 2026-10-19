رگبار باران و رعدوبرق در زنجان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان پیش از ظهر امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از ساعات بعدازظهر به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و وزش باد نیز در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز سامانه بارشی مؤثر و قابل‌توجهی در استان فعال نخواهد بود، اما احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده باران همراه با رعدوبرق در برخی نقاط وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده بیان کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، ناپایداری‌های جوی در استان افزایش می‌یابد و شرایط برای وقوع بارش‌های رگباری و وزش باد فراهم می‌شود.

رحمان‌نیا با تأکید بر تشدید ناپایداری‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ادامه داد: در این دو روز، اغلب مناطق استان شاهد رگبار باران و رعدوبرق خواهند بود و در برخی ساعات نیز وزش موقت باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.

وی همچنین از کاهش تدریجی دمای هوا در روزهای آینده خبر داد و گفت: دما در روزهای پیش رو با شیبی ملایم کاهش می‌یابد و این روند در کنار افزایش ناپایداری‌های جوی، شرایط آب‌وهوایی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده جوی، از شهروندان خواست در روزهای آینده به‌ویژه چهارشنبه و پنجشنبه، آخرین پیش‌بینی‌ها و اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.