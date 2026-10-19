به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی با اشاره به اهمیت حفظ و توسعه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی لرستان اظهار داشت: ایجاد رشته‌های تخصصی در حوزه ورشوسازی، قلم‌زنی روی ورشو و طراحی سنتی این هنر، با هدف تربیت نیروی متخصص، انتقال دانش و مهارت‌های بومی به نسل‌های آینده و تقویت جایگاه این هنر اصیل در حال پیگیری است.

وی افزود: در همین راستا، مذاکرات و تبادل نظرهایی با جابر انصاری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان، انجام شده است تا زمینه همکاری‌های مشترک برای ایجاد کدرشته‌های تحصیلی مرتبط فراهم شود.

توسعه آموزش دانشگاهی برای حفظ هنر ورشو

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن این همکاری گفت: با تداوم تعاملات دوجانبه، امیدواریم به‌زودی تفاهم‌نامه همکاری میان این اداره‌کل و دانشگاه آزاد اسلامی برای آموزش تخصصی هنر ورشو منعقد شود.

قاسمی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و دانشگاهی در حوزه صنایع‌دستی می‌تواند در حفظ و احیای هنرهای بومی، حمایت از هنرمندان، تربیت نسل جدید استادکاران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نقش مؤثری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ورشوسازی، قلم‌زنی و طراحی سنتی ورشو از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی لرستان به شمار می‌روند و پیوند دانش دانشگاهی با تجربه هنرمندان و استادکاران این حوزه می‌تواند زمینه صیانت از این میراث هنری و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری آن را فراهم کند.