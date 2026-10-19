به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در حاشیه بازدید میدانی معاونان شهردار و مدیران ارشد شهری از روند اجرای «طرح تورم صفر» در میدان میوه و تره‌بار جلال آل‌احمد، با اشاره به اهداف این طرح در حمایت از معیشت شهروندان گفت: با حضور جمعی از معاونین و مدیران شهرداری تهران، بررسی‌های دقیق و تست‌های عملیاتی لازم انجام شد تا هرگونه خلل و کاستی احتمالی در فرآیند اجرا شناسایی و برطرف شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، اصلاحات مدنظر بلافاصله اعمال می‌شود تا بتوانیم خدماتی روان‌تر و شایسته‌تر به شهروندان پایتخت ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تشریح جزئیات «طرح تورم صفر» ادامه داد: در این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی سبد مصرفی خانوار به مدت ۶ ماه کامل، از ۵ مهرماه تا ۶ فروردین‌ماه سال آینده، با نرخی کاملاً ثابت عرضه می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر این فرآیند بدون کوچک‌ترین مشکلی در ۱۰۸ مرکز میوه و تره‌بار در حال اجراست و شهروندان می‌توانند به سهولت پس از احراز هویت در سامانه «شهرزاد»، خرید خود را در این مراکز انجام دهند.

بختیاری‌زاده از برنامه‌ریزی برای گسترش این خدمت در سطح شهر خبر داد و یادآور شد: در صدد هستیم با تکمیل زیرساخت‌ها، در روزهای آینده و به‌ویژه در آبان‌ماه، شمار مراکز ارائه‌دهنده این خدمت را به شکل محسوسی افزایش دهیم تا سطح دسترسی عموم شهروندان در مناطق مختلف ارتقا یابد.

به گفته وی؛ همچنین در تلاش هستیم تا علاوه بر ۱۲ قلم کالای فعلی، اقلام کاربردی دیگری نیز به این سبد افزوده شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تأکید بر سیاست فراگیر مدیریت شهری در ارزان‌سازی سبد مصرفی خانواده‌ها تاکید کرد: رسالت همیشگی ما عرضه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون اقلام مختلف در میادین به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۵ درصد ارزان‌تر از سطح شهر به دست مردم می‌رسد.

بختیاری زاده یادآور شد: در کنار طرح تورم صفر، طرح‌های موازی دیگری نظیر «ارزان‌سازی» کالاهای اثرگذار سبد خانوار نیز از طریق حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم به تولیدکنندگان در دستور کار است تا هزینه‌های جاری خانوارها به نحو مطلوبی مدیریت و کاهش یابد.