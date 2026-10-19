به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان، عملیات پاک‌سازی و امحای مهمات عمل‌نکرده دوران جنگ رمضان از فردا سه‌شنبه تا پنجشنبه در محدوده جنوب اصفهان به مرحله اجرا درمی‌آید.

این مانور کنترلی و انهدامی روزانه از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح انجام می‌شود و با توجه به محل اجرای عملیات در محورهای جنوبی، احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی کلان‌شهر اصفهان، کوه صفه، شهر جدید بهارستان و مناطق پیرامونی وجود دارد.

این اقدام فنی و کاملاً تحت‌کنترل کارشناسان و یگان‌های متخصص تخریب و خنثی‌سازی صورت می‌گیرد و تمامی پروتکل‌ها و تمهیدات ایمنی و پدافندی لازم در محدوده اجرای آن پیش‌بینی شده است.

بر همین اساس، از شهروندان مناطق جنوبی اصفهان و ساکنان بهارستان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، توجه داشته باشند که صداهای شنیده‌شده حاصل این عملیات برنامه‌ریزی‌شده بوده و هیچ‌گونه خطری برای مناطق مسکونی، زیرساخت‌ها و شهروندان نخواهد داشت.