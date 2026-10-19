  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

انفجارهای کنترل شده در جنوب اصفهان تا روز پنجشنبه اجرا می‌شود

انفجارهای کنترل شده در جنوب اصفهان تا روز پنجشنبه اجرا می‌شود

اصفهان-عملیات انهدام و امحای مهمات عمل‌نکرده برجامانده از جنگ رمضان توسط ارتش در جنوب کلان‌شهر اصفهان تا روز پنجشنبه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش منطقه اصفهان، عملیات پاک‌سازی و امحای مهمات عمل‌نکرده دوران جنگ رمضان از فردا سه‌شنبه تا پنجشنبه در محدوده جنوب اصفهان به مرحله اجرا درمی‌آید.

این مانور کنترلی و انهدامی روزانه از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح انجام می‌شود و با توجه به محل اجرای عملیات در محورهای جنوبی، احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار در مناطق جنوبی کلان‌شهر اصفهان، کوه صفه، شهر جدید بهارستان و مناطق پیرامونی وجود دارد.

این اقدام فنی و کاملاً تحت‌کنترل کارشناسان و یگان‌های متخصص تخریب و خنثی‌سازی صورت می‌گیرد و تمامی پروتکل‌ها و تمهیدات ایمنی و پدافندی لازم در محدوده اجرای آن پیش‌بینی شده است.

بر همین اساس، از شهروندان مناطق جنوبی اصفهان و ساکنان بهارستان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، توجه داشته باشند که صداهای شنیده‌شده حاصل این عملیات برنامه‌ریزی‌شده بوده و هیچ‌گونه خطری برای مناطق مسکونی، زیرساخت‌ها و شهروندان نخواهد داشت.

کد مطلب 6982708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها