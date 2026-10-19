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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

رقابت ۳۰ تیم در مسابقات میدان موانع و گزینش جستجوگر در شهرستان مهر

رقابت ۳۰ تیم در مسابقات میدان موانع و گزینش جستجوگر در شهرستان مهر

مهر- مرحله نخست مسابقات میدان موانع و گزینش جستجوگر با حضور ۳۰ تیم و با محوریت ترویج گفتمان خون‌خواهی امام شهید، طی دو روز در شهرستان مهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست مسابقات میدان موانع و گزینش جستجوگر با حضور ۳۰ تیم و با محوریت ترویج گفتمان خون‌خواهی امام شهید، طی دو روز در شهرستان مهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمودیان‌فرد، مدیر مجموعه ترنم، با اشاره به ظرفیت ورزش در انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی گفت: فعالیت‌های ورزشی هدفمند می‌توانند زمینه ارتباط مؤثر با نسل جوان و مشارکت بیشتر آنان در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند.

وی افزود: برگزاری رقابت‌های گروهی و مهارتی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، در تقویت مسئولیت‌پذیری، همبستگی و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی مؤثر است.

محمودیان‌فرد با اشاره به استقبال تماشاگران از این مسابقات گفت: مرحله نخست با رویکرد گزینش شرکت‌کنندگان برگزار شد و مرحله دوم رقابت‌ها نیز در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی همچنین از تدوین و ویرایش ویدئوهای این رویداد خبر داد و افزود: محتوای تصویری پس از آماده‌سازی برای بررسی و فراهم‌سازی زمینه پخش به صداوسیمای مرکز فارس ارسال می‌شود.

کد مطلب 6982710

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