رطوبت و شرجی در خوزستان تا پایان هفته تداوم دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی در منطقه، تا پایان هفته افزایش ابر در بیشتر مناطق و وزش بادهای متوسط گاهی نسبتاً شدید به همراه تندباد لحظه‌ای در نیمه غربی، نیمه جنوبی و مناطق مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال وقوع ناپایداری‌های همرفتی افزود: احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در ارتفاعات و سایر مناطق استان دور از انتظار نخواهد بود، ضمن اینکه از امروز تا روز پنجشنبه روند ملایم کاهش دما در خوزستان جریان دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه شمال خلیج فارس طی ساعاتی مواج است، تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته شهرستان رامشیر با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد و ایذه با ۱۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان ثبت شدند.

وی توضیح داد: در همین بازه زمانی، بیشینه دمای هوای ایستگاه فرودگاهی اهواز به ۳۹.۵ و کمینه دمای آن به ۲۲.۹ درجه سانتیگراد رسید.