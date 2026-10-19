به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین رونمایی از نرم افزار «سو» ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان اظهار کرد: اگر دستگاه های اداری و سازمان های اجرایی کشور در خصوص ارزش ها، خدمات اجتماعی و انتظارات مردمی حوزه امر به معروف و نهی از منکر همراه شوند بسیاری از مسائل حل خواهد شد و نماینده ولی فقیه در خوزستان به این موضوع تاکید بسیار دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: حجت الاسلام موسوی فرد دو روز را در دفتر خود و سه روز در مسجدی که اقامه نماز می کنند برای شنیدن مطالبات مردم و دریافت گزارش ها وقت گذاشته اند. برخی مطالبات مسایل خرد هستند و شرمنده مردم در این خصوص هستیم که اگر دست به دست هم دهیم به راحتی می توان آن ها را حل کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی گزارش های دریافتی در خصوص فساد و تخلف های خاص است، ادامه داد: به فرموده رهبر شهید «فساد در سازمان های ما سیستمی نیست و شاید موردی وجود داشته باشد» که باید با نگاه آمرانه این را حل کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: فلسفه امر به معروف و نهی از منکر از روی محبت و دوست داشتن اجتماع در زندگی اجتماعی بوده و این یک امر طبیعی است.

حجت الاسلام اخوان صباغ بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک واجب شرعی فراموش شده است که انشالله بتوانیم در دستگاه ها و نقطه نقطه شهر نسبت به این موضوع اقدام کرده و بی تفاوت نباشیم.