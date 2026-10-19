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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

آبرسانی هراز از طرح های راهبردی مازندران است

آبرسانی هراز از طرح های راهبردی مازندران است

ساری- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به پروژه‌های مهم در دست اجرای این شرکت تصریح کرد: طرح شبکه هراز و طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف از جمله طرح‌های راهبردی استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست پیگیری منابع مالی از رایزنی برای بهره‌مندی از تسهیلات ماده ۵۶ با هدف تأمین اعتبار طرح‌های زیرساختی آب استان و تسریع در روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار خبر داد.

داوودیان با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی برای پیشبرد طرح‌های آبی استان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین اعتبار و تعامل با شبکه بانکی از راهکارهای مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی حوزه آب به شمار می‌رود.

وی افزود: در همین راستا، رایزنی‌هایی برای استفاده از تسهیلات ماده ۵۶ انجام شده و پیگیری‌ها برای تحقق این همکاری و تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به پروژه‌های مهم در دست اجرای این شرکت تصریح کرد: طرح شبکه هراز و طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف از جمله طرح‌های راهبردی استان هستند که تسریع در اجرای آن‌ها می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و افزایش پایداری آبرسانی در بخش‌های شرب و کشاورزی کمک کند.

داوودیان خاطرنشان کرد: پیگیری راهکارهای قانونی تأمین اعتبار و تعامل مستمر با شبکه بانکی با هدف تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار و بهبود زیرساخت‌های آبی مازندران دنبال می‌شود.

کد مطلب 6982716

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