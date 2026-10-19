مهلت ترخیص خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه‌های ابلاغی در خصوص واردات خودروهای سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور، مهلت انجام مراحل قانونی واردات این خودروها در سال جاری محدود شده است و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند تمهیدات لازم را برای نهایی شدن فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی تا پایان سال ۱۴۰۵ اتخاذ کنند.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، بر لزوم تکمیل فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان وقت اداری سال جاری تأکید کرده است.

این مکاتبه در پی ابلاغیه گمرکی ردیف ۴۹ سال ۱۴۰۵ و با استناد به نامه شماره ۸۵۸۷۲۶۳ مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده است. بر اساس مفاد آن، گمرکات اجرایی باید اقدامات قانونی لازم را برای اجرای این محدودیت زمانی انجام دهند و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه نیز بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی قرار گرفته است.

محدودیت اعتبار ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت

در بخش دیگری از این مکاتبات، موضوع اعمال محدودیت‌های سیستمی در سامانه جامع تجارت برای کنترل مهلت اعتبار ثبت سفارش‌های صادرشده از محل مصوبه واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح شده است.

بر اساس نامه مربوط به این موضوع، با توجه به فراهم شدن امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ بر مبنای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه آن سال و تداوم این امکان در سال ۱۴۰۵ بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه، مقرر شده است اعتبار ثبت سفارش‌های صادرشده از محل مصوبه مذکور، پس از اول مهرماه ۱۴۰۵، صرفاً تا پایان سال جاری تعیین شود.

بر این اساس، از مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت و سایر بخش‌های مرتبط خواسته شده است محدودیت‌های سیستمی لازم به‌گونه‌ای اعمال شود که اعتبار ثبت سفارش‌های مشمول، فارغ از بازه‌های زمانی متعارف، از پایان سال ۱۴۰۵ فراتر نرود.

همچنین تأکید شده است که هنگام صدور مجوز ثبت سفارش، اطلاع‌رسانی لازم، گسترده و شفاف درباره این محدودیت زمانی به تمامی متقاضیان و ذی‌نفعان انجام شود تا واردکنندگان از مهلت تعیین‌شده برای تکمیل مراحل قانونی واردات خود مطلع باشند.

تکمیل تشریفات گمرکی تا پایان سال

بر این اساس، محدودیت زمانی اعلام‌شده، صرفاً به مرحله ثبت سفارش محدود نیست، بلکه اظهار و ترخیص قطعی خودروهای مشمول را نیز در بر می‌گیرد. از این رو، متقاضیان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تمامی مراحل موردنیاز تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد.

در عین حال، اعمال محدودیت در اعتبار ثبت سفارش‌ها و نظارت بر اجرای آن، دو محور اصلی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای مدیریت این فرآیند به شمار می‌رود؛ اقداماتی که با هدف تعیین بازه زمانی مشخص برای استفاده از مجوزهای صادرشده و جلوگیری از تداوم فرآیندهای مربوط به این مصوبه پس از پایان سال جاری دنبال می‌شود.