لرستان در جمع سه استان برتر کشور در پیشگیری و اطفای حریق

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و صیانت از سرمایه‌های ملی اظهار داشت: پیشگیری از آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع و افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی برای مقابله سریع و مؤثر با حریق، از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال جاری به شمار می‌رود.

وی افزود: برنامه‌ریزی هدفمند، تقویت گشت‌های حفاظتی، پایش مستمر جنگل‌ها و مراتع، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی، تشکل‌ها و همیاران طبیعت، نقش مؤثری در کاهش حوادث آتش‌سوزی و ارتقای سطح حفاظت از منابع طبیعی استان داشته است.

مشارکت مردمی؛ ضرورت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به قرار گرفتن استان در جمع سه استان برتر کشور در زمینه پیشگیری و اطفای حریق، تصریح کرد: این جایگاه اهمیت برنامه‌ریزی و هماهنگی در مدیریت بحران‌های طبیعی را نشان می‌دهد؛ با این حال، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، دهیاران، شوراهای اسلامی، تشکل‌های مردمی و جوامع محلی است.

نجفی با تأکید بر ضرورت مقابله با عوامل ایجادکننده آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی به مردم، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره خطرات حریق، حضور سریع نیروهای حفاظتی در مناطق حادثه‌دیده و تجهیز و آماده‌سازی امکانات مورد نیاز برای اطفای آتش، از جمله اقداماتی است که می‌تواند خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی را به حداقل برساند.

وی همچنین بر تقویت اقدامات پیشگیرانه در مناطق دارای پوشش گیاهی متراکم و عرصه‌های مستعد حریق تأکید کرد و گفت: با توجه به ارزش زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع زاگرس، حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی به هوشیاری مستمر، مدیریت صحیح و همکاری همه بخش‌های مرتبط نیاز دارد.

اعلام حریق از طریق شماره‌های امدادی ۱۵۰۴ و ۱۳۹

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان مشارکت مردم و جوامع محلی را از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از آتش‌سوزی دانست و از شهروندان، طبیعت‌گردان و بهره‌برداران عرصه‌های طبیعی خواست توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و از روشن کردن آتش در مناطق پرخطر خودداری کنند.

نجفی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده دود یا آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های امدادی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به نیروهای منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مهار حریق انجام شود.