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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

اداره ورزش خوزستان وعده پرداخت پاداش مدال‌آوران ناگویا را عملیاتی کرد

اداره ورزش خوزستان وعده پرداخت پاداش مدال‌آوران ناگویا را عملیاتی کرد

اهواز - پس از درخشش ورزشکاران خوزستانی در بازی‌های آسیایی، روند پرداخت پاداش‌های مدال‌آوران استان، که پیش‌تر از سوی مسئولان ورزش خوزستان وعده داده شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا، مبالغ تعیین‌شده برای پاداش‌ها، شامل ۷۰۰ میلیون تومان برای مدال طلا، ۴۰۰ میلیون تومان برای مدال نقره و ۲۰۰ میلیون تومان برای مدال برنز، به طور کامل و طبق روال اداری به حساب ورزشکاران واریز شد.

امین میرزاده در رشته کشتی فرنگی (طلا)، علیرضا عبدولی در رشته کشتی فرنگی (طلا)، رضا میرباقری در رشته کبدی (نقره) و سالار منجی در رشته بسکتبال (برنز) مدال آوران خوزستانی در این دوره از بازی های آسیایی ناگویا بودند.

در چهار سال گذشته بیش از ۲۰ میلیاردتومان پاداش مدال آوری طی مراسمات مختلف تجلیل به ورزشکاران، مربیان و داوران خوزستانی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخت شده است.

کد مطلب 6982724

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