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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

افتخار آفرینی استان سمنان در جشنواره ملی قرآنی «باران وحی»

افتخار آفرینی استان سمنان در جشنواره ملی قرآنی «باران وحی»

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از کسب عناوین برتر کشور در جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» توسط مددجویان این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کمیته امداد استان سمنان اعلام کرد: جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» در رشته‌های مختلفی از جمله قصه‌گویی، نهج‌البلاغه، صحت قرائت نماز، اذان، تحقیق، حفظ عمومی و تخصصی، روان‌خوانی، ترتیل، صحیح‌خوانی، دعاخوانی، مداحی و صحیفه سجادیه برگزار شد.

وی از کسب رتبه نخست کشوری دررشته روان‌خوانی قرآن، رتبه دوم صحت قرائت نماز و برنامه‌ریزی جامع برای حضوری قدرتمندتر درهفتمین جشنواره ملی خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد سمنان همچنین درباره افتخار آفرینی قاریان و حفاظت استان بیان کرد: سمنان در هفتمین جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» با کسب رتبه نخست کشوری در رشته روان‌خوانی قرآن و رتبه دوم دررشته صحت قرائت نماز، در مجموع جایگاه چهارم کشور را به دست آورد.

ذوالفقاری اضافه کرد: دراین دوره از جشنواره، شش هزار و ۹۳۱ اثر در بخش آثارمحور به ثبت رسید و ۵۷۸ نفر از شرکت‌کنندگان استان به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی افزود: رشته روان‌خوانی با ۱۸۲ برگزیده و صحت قرائت نماز با ۱۵۲ برگزیده، از بخش‌های شاخص عملکرد استان در هفتمین جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» بودند.

کد مطلب 6982726

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