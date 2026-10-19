افتخار آفرینی استان سمنان در جشنواره ملی قرآنی «باران وحی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کمیته امداد استان سمنان اعلام کرد: جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» در رشته‌های مختلفی از جمله قصه‌گویی، نهج‌البلاغه، صحت قرائت نماز، اذان، تحقیق، حفظ عمومی و تخصصی، روان‌خوانی، ترتیل، صحیح‌خوانی، دعاخوانی، مداحی و صحیفه سجادیه برگزار شد.

وی از کسب رتبه نخست کشوری دررشته روان‌خوانی قرآن، رتبه دوم صحت قرائت نماز و برنامه‌ریزی جامع برای حضوری قدرتمندتر درهفتمین جشنواره ملی خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد سمنان همچنین درباره افتخار آفرینی قاریان و حفاظت استان بیان کرد: سمنان در هفتمین جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» با کسب رتبه نخست کشوری در رشته روان‌خوانی قرآن و رتبه دوم دررشته صحت قرائت نماز، در مجموع جایگاه چهارم کشور را به دست آورد.

ذوالفقاری اضافه کرد: دراین دوره از جشنواره، شش هزار و ۹۳۱ اثر در بخش آثارمحور به ثبت رسید و ۵۷۸ نفر از شرکت‌کنندگان استان به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

وی افزود: رشته روان‌خوانی با ۱۸۲ برگزیده و صحت قرائت نماز با ۱۵۲ برگزیده، از بخش‌های شاخص عملکرد استان در هفتمین جشنواره ملی قرآنی «باران وحی» بودند.