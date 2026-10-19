تشدید نظارت بر عرضه گوشت و مرغ در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی دهکردی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از یک مرکز عرضه محصولات لبنی در آرادان، از اجرای گشت‌های مشترک نظارتی برای برخورد با تخلفات صنفی در سراسر استان سمنان خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر عرضه‌کنندگان محصولات دامی و فرآورده‌های پروتئینی در شهرستان آرادان اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات احتمالی، در قالب گشت‌های مشترک اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف نظارتی در اجرای این طرح مشارکت دارند، افزود: نمایندگان تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در این گشت‌ها حضور دارند.

نجفی دهکردی ادامه داد: در جریان یکی از این گشت‌های مشترک، واحدهای صنفی شامل قصابی‌ها، فروشندگان فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا در شهرستان آرادان مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به محورهای نظارتی این طرح گفت: در این بازرسی‌ها، رعایت ضوابط بهداشتی، شرایط نگهداری و عرضه محصولات، نحوه فعالیت واحدهای صنفی و مقررات مرتبط با امور دام مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در جریان این بازرسی‌ها مقداری مرغ فاقد مجوز معدوم شد، افزود: همچنین تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت کالا در چند واحد صنفی شناسایی و ثبت شد.

نجفی دهکردی با تأکید بر تداوم نظارت‌های میدانی بر فعالیت واحدهای صنفی تصریح کرد: گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی به‌صورت استانی و در هر هشت شهرستان استان سمنان اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این نظارت‌ها، از ظرفیت کارشناسان تخصصی دستگاه‌های مسئول برای بررسی عملکرد واحدهای صنفی استفاده می‌شود تا ضمن پیشگیری از تخلفات، زمینه ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی و رعایت ضوابط قانونی در فرایند عرضه محصولات فراهم شود.