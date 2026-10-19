ترخیص کالاهای اساسی در بنادر شمالی در انتظار تعیین تکلیف

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مکاتبات انجام‌شده میان سازمان توسعه تجارت ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و انجمن غلات ایران، تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی سال ۱۴۰۵ در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همچنان نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

در همین راستا، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع سهمیه‌های وارداتی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی را مطرح کرده است.

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز در مکاتبه‌ای جداگانه، اعلام کرده، با عنایت به بخشنامه شماره ۵۰۱۹۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ سازمان توسعه تجارت موضوع ابلاغ سهمیه واردات گندم و جو سال ۱۴۰۴ بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ لغایت (۱۴۰۵/۰۱/۲۵) در چارچوب موافقت‌نامه تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخورداری تامین‌کنندگان ایرانی از تعرفه ترجیحی واردات حدود ۱.۵ میلیون تن جو و ۳ میلیون تن گندم از مبادی کشورهای عضو خواهشمند است دستور فرمایید برای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت نهاده‌های مورد مصرف دام به واسطه اعمال حقوق ورودی از تعرفه یک درصد به ۴ درصد و توقف ترخیص و دیو محموله های در انبار بنادر تسریع شود.