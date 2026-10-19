به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی بانوان ستادی آموزش‌وپرورش لرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با محوریت سلامت زنان و به میزبانی معاونت تربیت بدنی و سلامت و امور بانوان برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر اهمیت سلامت جسمی و روانی کارکنان، گفت‌وگو و فراهم‌کردن فرصت بیان دغدغه‌ها را از زمینه‌های مؤثر در ارتقای سلامت محیط کار دانست و از بانوان حاضر خواست مسائل و چالش‌های خود را بدون ملاحظه مطرح کنند.

وی با تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش و هفته پیوند اولیا و مربیان، اظهار داشت: گفت‌وگو کردن را نیز زمینه‌ای برای سلامت می‌دانم و لازم است بحث‌ها و تبادل نظرها بر راهکارهای تأمین سلامت و بررسی برنامه‌های پیشگیرانه و سلامت‌محور در مجموعه آموزش‌وپرورش متمرکز باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به نقش‌های متعدد بانوان، بر ضرورت بررسی امکانات و فرصت‌های متناسب با شرایط آنان تأکید کرد و افزود: شناخت حوزه فعالیت همکاران و شنیدن واقعیت‌ها و مشکلات موجود، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و تدوین برنامه‌هایی متناسب با نیازهای بانوان را فراهم می‌کند.

طرح دغدغه‌های بانوان و چالش‌های حوزه سلامت

در بخش گفت‌وگوی این نشست، بانوان ستادی دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره شرایط کاری و مسائل اداری مطرح کردند. همچنین مدیران دو هنرستان تربیت بدنی نواحی یک و دو خرم‌آباد، سرگروه‌ها و مراقبان سلامت، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با حوزه تربیت بدنی و سلامت را به بحث گذاشتند.

حرکات کششی روزانه برای افزایش نشاط کارکنان

پویش استانی «بانوی پویا، سازمان کارا» با شعار تکمیلی «از سلامت فردی تا بهره‌وری سازمانی» از برنامه‌های معرفی‌شده و آغازشده در این نشست بود. بر اساس این برنامه، بانوان اداری آموزش‌وپرورش استان هر روز رأس ساعت ۱۰ صبح به مدت ۱۰ دقیقه حرکات کششی را در محل کار و پشت میزهای خود انجام می‌دهند.

اختصاص یک سانس هفتگی رایگان استخر برای بانوان ستادی با هدف توجه به سلامت جسمی و افزایش نشاط کارکنان، از دیگر اقدامات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین ارزیابی ساختار بدنی بانوان ستادی با استفاده از دستگاه آنالیز ترکیب بدن «بادی کامپوزیشن» انجام شد؛ اقدامی که در چارچوب توجه به وضعیت جسمانی کارکنان و اهمیت برنامه‌ریزی برای ارتقای سلامت آنان صورت گرفت.