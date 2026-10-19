به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ‌کس دیگر اتهام‌های مربوط به دخالت روسیه در ناآرامی‌های اروپا را جدی نمی‌گیرد.

پسکوف در گفت‌وگو با شبکه خبری زوزدا گفت: دیگر هیچ‌کس در هیچ‌جا این اتهام‌های پوچ را جدی نمی‌گیرد؛ حتی در خود اروپا.»

این اظهارات پس از برگزاری اعتراضات گسترده در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در ۱۷ اکتبر مطرح شد؛ تظاهراتی که بنا بر گزارش‌ها، در برخی مناطق به درگیری و آشوب کشیده شد. گزارش‌ها حاکی است معترضان ساختمان‌های شهرداری را به آتش کشیدند، به فروشگاه‌ها دستبرد زدند و به مراکز پلیس حمله کردند.

سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با پیشنهادهای میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر این کشور برای تغییرات در ترکیب دولت موافقت کرده است.

به گفته پسکوف، میشوستین صبح دوشنبه در دیداری کاری پیشنهادهای خود را به پوتین ارائه کرد، اما جزئیاتی درباره مقام‌هایی که احتمالاً مشمول این تغییرات خواهند شد، اعلام نشده است. طبق قانون اساسی روسیه، نخست‌وزیر نامزدهای مربوطه را برای تأیید به دومای دولتی معرفی خواهد کرد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره سفر احتمالی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به روسیه تا پایان سال جاری میلادی یا سال ۲۰۲۷ گفت این سفر به احتمال زیاد سال آینده انجام خواهد شد. بر اساس اعلامیه مشارکت راهبردی روسیه و هند در سال ۲۰۰۰، رهبران دو کشور هر سال با یکدیگر دیدار می‌کنند و طبق برنامه چرخشی، سفر بعدی مودی به روسیه خواهد بود.

سخنگوی کرملین در ادامه اعلام کرد برنامه تلویزیونی سالانه پرسش‌وپاسخ مستقیم و نشست خبری ولادیمیر پوتین نیز طبق روال معمول در ماه دسامبر برگزار می‌شود.