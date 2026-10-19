انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در حکمی به استناد اصول ۸۰ و هفتم و ۱۳۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی،آقای مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد:انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.



متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی



به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» منصوب می‌نمایم.



انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.



توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.



مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران