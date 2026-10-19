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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

انتصاب مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

رئیس جمهور در حکمی به استناد اصول ۸۰ و هفتم و ۱۳۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی،آقای مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در حکمی به استناد اصول ۸۰ و هفتم و ۱۳۳۳ قانون اساسی و با عنایت به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی،آقای مهرداد اخلاقی کتابچی را به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب کرد.

مسعود پزشکیان در حکم انتصاب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد:انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6982750
محسن صمیمی

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