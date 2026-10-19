به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی‌فر، با تأکید بر ضرورت توسعه الگوهای نوین اشتغال‌زایی برای جامعه هدف، از پیگیری رویکردهای جدید در ایجاد فرصت‌های شغلی با بهره‌گیری از ظرفیت فرانچایز خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به الگوهای اشتغال و فراهم‌سازی زمینه حضور پایدار جامعه هدف در بازار کار اظهار داشت: بهره‌گیری از الگوهای نوین کسب‌وکار، از جمله فرانچایز، می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه کارآفرینی، تسهیل ورود افراد به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پایداری مشاغل فراهم کند.

ذکایی‌فر افزود: در همین راستا، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی انجمن‌ها و مؤسسات فعال در حوزه فرانچایز و همچنین تعامل و همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، می‌تواند زمینه‌ساز طراحی و اجرای الگوهای جدید اشتغال‌زایی برای جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور باشد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: در این رویکرد، تلاش می‌شود با شناسایی ظرفیت‌های موجود، آماده‌سازی متقاضیان و بهره‌گیری از مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر فرانچایز، مسیر ورود افراد به فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مشاغل پایدار تسهیل شود.

وی تصریح کرد: هدف از پیگیری این رویکرد، حرکت از الگوهای سنتی اشتغال به سمت مدل‌های نوآورانه و پایدار است؛ مدل‌هایی که ضمن فراهم‌کردن فرصت فعالیت اقتصادی برای جامعه هدف، به ارتقای استقلال مالی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت کارآفرینی منجر شوند.