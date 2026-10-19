کمبود پرستار با اصلاح نظام جذب و حمایت از نیروها جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح دوشنبه در دیدار با اعضای نظام پرستاری اصفهان با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، تعهد حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری پرستاران را از سرمایه‌های ارزشمند نظام سلامت دانست و بر ضرورت توجه به نیازهای نیروی انسانی در مراکز درمانی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به پایبندی کادر پرستاری این استان به وظایف حرفه‌ای خود اظهار کرد: خدا را شکر می‌گوییم که عرق دینی پرستاران ما سبب می‌شود به خدمت خود پایبند باشند و به تعهداتی که با پذیرش حرفه پرستاری بر عهده گرفته‌اند، عمل کنند.

وی با تمجید از عملکرد پرستاران اصفهان افزود: کادر پرستاری استان در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده‌اند و باورهای دینی و اعتقادات مردم اصفهان نیز در تقویت روحیه خدمت‌رسانی و مسئولیت‌پذیری آنان نقش داشته است.

امام جمعه اصفهان خدمت به مردم، به‌ویژه مراقبت از بیماران، را دارای اهمیت فراوان دانست و با اشاره به نقش پرستاران در روند درمان گفت: بخش مهمی از فرایند بهبود بیمار بر عهده پرستار است و تلاش‌های این گروه در کنار خدمات پزشکان، جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت دارد.

وی همچنین با اشاره به افزایش قدردانی عمومی از کادر درمان پس از دوران کرونا، بر ضرورت پاسداشت خدمات نیروهای پرستاری و پزشکی تأکید کرد و یادآور شد که کارکنان این حوزه در شرایط دشوار همه‌گیری کرونا، مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده داشتند و شماری از نیروهای درمانی نیز جان خود را در راه خدمت از دست دادند.

ضرورت اصلاح ظرفیت‌های دانشگاهی و رفع کمبود نیروی درمان

طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از این دیدار، کمبود نیروی انسانی در حوزه درمان را از موضوعات نیازمند برنامه‌ریزی دانست و اظهار کرد: کمبود نیرو در مشاغل درمانی، به‌ویژه در حوزه پرستاری و پزشکی، باید جبران شود و برای تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی با اشاره به نیاز مراکز درمانی به پزشکان و پرستاران زن، بر ضرورت افزایش ظرفیت تربیت نیروهای متخصص زن تأکید کرد و افزود: این نیاز در برخی رشته‌های تخصصی مانند سونوگرافی نیز محسوس است و باید برای آموزش و تأمین نیروی متخصص در این حوزه‌ها تدابیر لازم اتخاذ شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان، استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظام درمان و انتقال نیروهای واجد شرایط به بخش پرستاری را از راهکارهای قابل بررسی برای جبران کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: اجرای چنین راهکارهایی به اصلاح برخی قوانین و فراهم کردن آموزش‌های موردنیاز وابسته است.

وی همچنین با اشاره به نقش نظام آموزش عالی در تأمین نیروی انسانی موردنیاز کشور، تناسب نداشتن ظرفیت پذیرش دانشجو با نیازهای واقعی بازار کار را یکی از موضوعات قابل بررسی عنوان کرد.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: سهمیه و ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌هایی مانند پزشکی و پرستاری باید با توجه به نیاز جامعه تعیین شود و در این زمینه، ظرفیت پذیرش بانوان نیز متناسب با نیازهای موجود مورد توجه قرار گیرد.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به ضرورت هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان و دانشجویان اظهار کرد: زمانی که دولت از محدودیت فرصت‌های اشتغال در برخی رشته‌ها اطلاع دارد، باید از ابتدای ورود افراد به دانشگاه برای انتخاب رشته و هدایت تحصیلی آنان برنامه‌ریزی کند تا میان ظرفیت آموزش، نیازهای جامعه و فرصت‌های اشتغال هماهنگی بیشتری ایجاد شود.

۱۳ هزار پرستار در اصفهان؛ چالش معیشت و نگهداشت نیرو

در ادامه این دیدار، نماینده نظام پرستاری اصفهان نیز با تشریح وضعیت نیروی انسانی این حوزه، اظهار کرد: جامعه پرستاری استان حدود ۱۳ هزار نفر نیرو دارد و در حال حاضر یک‌هزار و ۴۰۰ دانشجوی پرستاری در مقاطع مختلف آموزشی در اصفهان مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به وضعیت جذب و نگهداشت پرستاران افزود: اگرچه ورودی دانشگاه‌ها به رشته پرستاری وضعیت مناسبی دارد و نیروهای موردنیاز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تربیت می‌شوند، مشکلات معیشتی و اقتصادی و تفاوت درآمدی در بخش‌های مختلف نظام سلامت، جذب و حفظ نیروهای پرستاری را با دشواری مواجه کرده است.