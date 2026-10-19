به گزارش خبرنگار مهر، مجید اخوان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسمی شورای شهر قم با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مالی و عمرانی شهرداری قم اظهار کرد: وظیفه اصلی شورای اسلامی شهر، نظارت بر بودجه مصوب، بررسی میزان تحقق منابع و ارزیابی انحراف عملکرد شهرداری از برنامه‌های مالی تعیین‌شده است و این موضوع باید به‌صورت جدی در جلسات نظارتی دنبال شود.

وی افزود: طرح دغدغه‌های اعضای شورا درباره عملکرد شهرداری با هدف ارزیابی میزان پیشرفت پروژه‌ها و اطمینان از تحقق برنامه‌های عمرانی انجام می‌شود و نباید تلاش‌های شبانه‌روزی معاونت‌ها، مناطق و مجموعه کارکنان شهرداری را نادیده گرفت، بلکه هدف از این پیگیری‌ها، رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های مصوب است.

عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد عمرانی شهرداری بیان کرد: موضوع اصلی این است که بدانیم چه میزان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده به اجرای پروژه‌ها منجر شده و چه مقدار از تعهدات باقی مانده است، زیرا صرف درج اعتبار در بودجه یا اعلام تحقق منابع مالی، به‌تنهایی به معنای پیشرفت عملیاتی پروژه‌ها نیست.

اخوان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، عملکرد عمرانی شهرداری در مقطع مورد بررسی حدود سه‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است، اما بخشی از این عملکرد به تعهداتی مربوط می‌شود که هنوز پرداخت نشده‌اند و لازم است وضعیت دقیق آن‌ها از نظر تحقق مالی و پیشرفت فیزیکی مشخص شود.

وی تصریح کرد: اگر بخشی از پروژه‌ها از نظر فیزیکی پیشرفت داشته‌اند اما پرداخت‌های مربوط به آن‌ها انجام نشده است، باید این موضوع به‌صورت شفاف در گزارش عملکرد منعکس شود تا اعضای شورا بتوانند تصویر روشنی از وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی و میزان تعهدات باقی‌مانده داشته باشند.

شهرداری باید عقب‌ماندگی عمرانی را جبران کند

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حجم فعالیت‌های عمرانی موردنیاز تا پایان سال گفت: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، شهرداری برای تحقق برنامه عمرانی سال باید حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد، در حالی که میزان عملکرد اعلام‌شده تاکنون فاصله قابل توجهی با این هدف دارد.

اخوان افزود: اگر میزان کار عمرانی انجام‌شده در چهار ماه پایانی سال را حدود سه‌هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم، برای رسیدن به هدف تعیین‌شده باید در ماه‌های باقی‌مانده به‌طور متوسط ماهانه حدود چهار هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی اجرا شود.

وی با بیان اینکه چنین حجمی از فعالیت عمرانی به برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر نیاز دارد، اظهار کرد: لازم است وضعیت اجرای پروژه‌ها پیش از رسیدن به ماه‌های پایانی سال بررسی شود و شهرداری برای جبران عقب‌ماندگی احتمالی، اقدامات عملی و زمان‌بندی مشخصی داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در جلسات شورا، احتمال باقی ماندن بخشی از پروژه‌ها در مرحله اجرا یا تکمیل نشدن آن‌ها در پی تغییرات مدیریتی و تحولات پیش‌رو در شورا است، ازاین‌رو ضروری است وضعیت طرح‌های عمرانی از هم‌اکنون به‌صورت مستمر رصد شود.

اخوان تأکید کرد: نباید بررسی عملکرد پروژه‌ها را به روزهای پایانی سال موکول کرد، بلکه می‌توان با ارزیابی عملکرد هفت‌ماهه در نیمه نخست آبان‌ماه، میزان پیشرفت طرح‌ها را مشخص کرد و برای پروژه‌هایی که با تأخیر مواجه هستند، تصمیم‌های لازم را در زمان مناسب گرفت.

وضعیت سرمایه‌گذاری باید روشن شود

وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه شهرداری قم بیان کرد: در کنار اعتبارات عمرانی، موضوع سرمایه‌گذاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است مشخص شود چه میزان از منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش تحقق یافته است، زیرا سرمایه‌گذاری باید در عمل به نتیجه برسد و آثار آن در عملکرد شهرداری قابل مشاهده باشد.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در گزارش‌های ارائه‌شده، عملکرد بخش سرمایه‌گذاری صفر اعلام شده است که این مسئله نیازمند بررسی جدی است، چراکه سرمایه‌گذاری سهم مشخصی در بودجه دارد و تحقق آن می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های شهری نقش مؤثری ایفا کند.

اخوان با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای شهرداری گفت: در گزارش‌های مربوط به بودجه، تحقق حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مطرح شده و در کنار آن، یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سه‌هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل شهرک مهدیه در قالب واگذاری غیرنقدی پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی، بررسی میزان تحقق واقعی این منابع و تأثیر آن‌ها بر اجرای برنامه‌های شهرداری است و باید مشخص شود منابع اعلام‌شده در چه مرحله‌ای قرار دارند و چه میزان از آن‌ها قابلیت تبدیل شدن به اعتبار عملیاتی برای اجرای پروژه‌ها را دارند.

پروژه‌های عقب‌مانده باید تعیین تکلیف شوند

عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی از جمله تقاطع‌های غیرهمسطح اظهار کرد: در جلسات مربوط به بررسی عملکرد شهرداری، درباره تأخیر در اجرای برخی طرح‌ها نیز بحث شده است و لازم است دلایل عقب‌ماندگی این پروژه‌ها و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود.

اخوان افزود: در برخی موارد، انجام نشدن پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده می‌تواند اجرای آن را به مراحل بعدی موکول کند و هزینه‌های بیشتری به همراه داشته باشد، ازاین‌رو ضروری است تصمیم‌های لازم در زمان مناسب اتخاذ شود تا پروژه‌ها با تأخیر طولانی و افزایش هزینه مواجه نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت انتشار منظم گزارش‌های عملکردی بیان کرد: شهرداری باید گزارش اجرای پروژه‌های عمرانی را به‌صورت دقیق و قابل ارزیابی ارائه کند تا مشخص باشد هر پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان اعتبار برای آن هزینه شده و چه مقدار از عملیات اجرایی آن باقی مانده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم همچنین بر ضرورت کنترل هزینه‌های جاری و تنظیم نسبت آن با اعتبارات عمرانی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که شهرداری برای تحقق اهداف عمرانی سال به اجرای حجم قابل توجهی از پروژه‌ها نیاز دارد، باید منابع و هزینه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شوند که برنامه‌های عمرانی از اولویت لازم برخوردار باشند.

اخوان در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و گزارش‌های عملکرد شهرداری خاطرنشان کرد: هدف از طرح این موضوعات، نظارت دقیق بر نحوه مصرف منابع عمومی و جلوگیری از باقی ماندن پروژه‌ها در فهرست تعهدات است و انتظار می‌رود وضعیت طرح‌های عمرانی و میزان تحقق سرمایه‌گذاری در گزارش‌های بعدی به‌صورت روشن و مستند ارائه شود.