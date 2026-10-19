اذعان عون به ناکارآمدی توافق چارچوب با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب اذعان کرد که تل آویو به توافق چارچوب پایبند نبوده است و جنوب لبنان همچنان در معرض تجاوزات روزانه قرار دارد.

وی گفت: اقدامات اسرائیل نه ‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه دلبستگی لبنانی‌ها به سرزمین و حقوقشان را افزایش می‌دهد هرچندکه این وضعیت به دولت لبنان در تحقق اهدافش کمکی نمی‌کند.

عون افزود: لبنان همچنان بر راهکار دیپلماتیک با وجود دشوار بودن آن اصرار دارد چراکه هزینه آن از جنگ ویران کننده که لبنانی‌ها به خصوص مردم جنوب می‌پردازند، کمتر است.

رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: زمان آن رسیده است که لبنان روی آرامش ببیند.

وی بیان کرد که کشورش از هرگونه تلاش و کوشش اتحادیه عرب برای کمک به لبنان برای عبور از این مرحله دشوار استقبال می‌کند.