به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، جلسه ارزیابی عملکرد منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ با حضور علی خورسندیان مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران ستادی و به‌صورت وبیناری با حضور مدیران شعب استان‌ها و مناطق برگزار شد.

خورسندیان در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات و اقدامات مثبت همکاران و با اشاره به برگزاری مجمع عمومی بانک در خردادماه با حضور وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و تقدیر آن‌ها، دستاورد کاهش ناترازی بانک را برشمرد و گفت: مسیر موفقیت و ارتقای بانک را باید در کنار هم پیش ببریم و به اهداف تعیین‌شده نزدیک شویم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تحولات مثبت اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، از توسعه پرداخت تسهیلات غیرحضوری، صدور ضمانت‌نامه ها، اعتبارات اسنادی، اوراق گام و سایر ابزارها خبر داد.

مسیر اعطای تسهیلات نهضت ملی را هموارتر کنید

خورسندیان افزود: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، ۱۶۰ همت به سازندگان این طرح توسط بانک مسکن پرداخت شده و نیمی از واحدهای تأمین مالی‌شده، معادل ۲۰۶ هزار واحد، به متقاضیان تحویل شده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: تمامی تلاش‌ها در مدیریت‌های شعب باید بر تسریع روند تسهیلات‌دهی، کاهش حداکثری بوروکراسی با رعایت مقررات و رفع موانع پیشرفت طرح نهضت ملی متمرکز شود.

وی اهمیت جذب منابع و برنامه‌ریزی برای بهبود توان مالی را برای پیشبرد طرح نهضت ملی ضروری خواند و تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای کاهش بیشتر ناترازی باید با جدیت انجام و اعمال شود و مجریان اصلی کاهش ناترازی، شما همکاران گرامی در استان‌ها و مناطق هستید؛ لذا مدیران باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم افزایش سهم بانک از نقدینگی شبکه بانکی، مدیریت‌های استانی را مسئول مستقیم تحقق این امر دانست و گفت: همچنین انتظار ویژه و جدی از مدیریت‌های مناطق سه‌گانه تهران داریم تا با آسیب‌شناسی دقیق، مشکلات را رفع کرده و ناترازی را برطرف کنند.

لزوم عدالت در استفاده از ابزارهای تشویقی کارکنان

خورسندیان ابزارهای تشویقی طراحی‌شده را فرصتی مناسب برای قدردانی از تلاشگران دانست و اظهار داشت: عدالت در تفاوت قائل شدن میان کسانی است که به خوبی در جهت اهداف تلاش می‌کنند و افرادی که دغدغه کاری کمتری دارند؛ بنابراین باید تفاوت معناداری در پرداخت‌ها به همکاران ساعی اعمال شود.

مدیرعامل بانک مسکن در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران استانی در پاسخگویی به دغدغه‌های همکاران و نظارت کافی بر عملکرد شعب، خاطرنشان کرد: مدیران شعب، مسئول اطلاع‌رسانی به همکاران هستند و در صورت نیاز، اختیارات انتصابات نیز به استان‌ها تفویض می‌شود تا روند جذب منابع و افزایش سهم از بازار بهتر شود؛ ضمن آنکه اهتمام ویژه به ترکیب و کیفیت سپرده‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.