تیم والیبال نشسته زنان ایران برابر چین شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران امروز دوشنبه (۲۷ مهر) در نخستین مسابقه خود در پنجمین دوره بازی های آسیایی برابر تیم ملی چین صف آرایی کرد اما حریق اژدهای زرد آسیا نشد و با نتیجه سه بر صفر رقابت را به حریف نامدار خود واگذار کرد.

بانوان ایران در این دیدار، ست نخست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ به حریف واگذار کردند.

ملی پوشان در ست دوم رقابت سختی با یکی از قدرت های والیبال نشسته جهان و آسیا داشتند اما در نهایت با حساب ۲۵ بر ۱۹ مغلوب این تیم شدند.

ست پایانی این رقابت نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود چین به پایان رسید تا دختران والیبال نشسته ایران پشت دیوار مستحکم چین متوقف شوند.

هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته و یکی از تئورسین های این رشته از نزدیک بر دیدار بانوان ایران نظارت کرد.