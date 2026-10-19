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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

قهرمانی آبدان در مسابقات کونگ‌فوتوآی جنوب استان بوشهر

قهرمانی آبدان در مسابقات کونگ‌فوتوآی جنوب استان بوشهر

بوشهر- باشگاه امین آبدان در مسابقات منطقه‌ای کونگ‌فو توآی جنوب استان بوشهر در شهرستان کنگان به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انجمن کونگ‌فو توآ استان بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، به میزبانی شهرستان کنگان و با حضور ۱۲۰ ورزشکار و عوامل اجرایی برگزار شد.

این رقابت‌ها به‌صورت منطقه‌ای و با حضور باشگاه‌هایی از پنج شهرستان جنوبی استان بوشهر شامل عسلویه، جم، کنگان، دیر و دشتی برگزار شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این مسابقات، باشگاه امین آبدان با درخشش ورزشکاران خود موفق به کسب مقام نخست شد، باشگاه سیمرغ جم مقام دوم و باشگاه ادب کنگان مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

قهرمانی آبدان در مسابقات کونگ‌فوتوآی جنوب استان بوشهر

مدال‌آوران باشگاه امین آبدان در این رقابت ها شامل مدال طلا : علی ابراهیمی، سید علی حسینی، محمد طاها گنخکی، محمد طاها احسان‌بخش، مهدی تمیمی، محمدحسین شاهدی‌آزاد و علیرضا احمدی بودند.

همچنین احسان احسانیان، محمد فخری، محمدابراهیم خوش‌آبادی مدال نقره و امیرمحمد سهولی، محمد طاها ملایی محمدرضا اولنج، یونس درویشی، امیرعلی سپهری، امیرحسین نوبخت، علیرضا محمدی ، محمد طاها قاسمی مدال برنز مسابقات را کسب کردند.

در پایان، مجموعه باشگاه امین آبدان از حمایت‌ها و همراهی مجموعه شورای اسلامی و شهرداری آبدان و همچنین دکتر شیخ موسی احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، در راستای حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش قدردانی کرد.

کد مطلب 6982764

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