به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انجمن کونگ‌فو توآ استان بوشهر به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، به میزبانی شهرستان کنگان و با حضور ۱۲۰ ورزشکار و عوامل اجرایی برگزار شد.

این رقابت‌ها به‌صورت منطقه‌ای و با حضور باشگاه‌هایی از پنج شهرستان جنوبی استان بوشهر شامل عسلویه، جم، کنگان، دیر و دشتی برگزار شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این مسابقات، باشگاه امین آبدان با درخشش ورزشکاران خود موفق به کسب مقام نخست شد، باشگاه سیمرغ جم مقام دوم و باشگاه ادب کنگان مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آوردند.

مدال‌آوران باشگاه امین آبدان در این رقابت ها شامل مدال طلا : علی ابراهیمی، سید علی حسینی، محمد طاها گنخکی، محمد طاها احسان‌بخش، مهدی تمیمی، محمدحسین شاهدی‌آزاد و علیرضا احمدی بودند.

همچنین احسان احسانیان، محمد فخری، محمدابراهیم خوش‌آبادی مدال نقره و امیرمحمد سهولی، محمد طاها ملایی محمدرضا اولنج، یونس درویشی، امیرعلی سپهری، امیرحسین نوبخت، علیرضا محمدی ، محمد طاها قاسمی مدال برنز مسابقات را کسب کردند.

در پایان، مجموعه باشگاه امین آبدان از حمایت‌ها و همراهی مجموعه شورای اسلامی و شهرداری آبدان و همچنین دکتر شیخ موسی احمدی، نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، در راستای حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش قدردانی کرد.