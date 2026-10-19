به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان همدان اصناف را بازوان توانمند اقتصاد کشور خواند و بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت بازرگانان، اتحادیه‌ها و فعالان این حوزه در تصمیم سازی‌های کلان تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی موثر اصناف در شرایط گوناگون اظهار کرد: شبکه تولید و توزیع کشور در شرایط جنگی و جنگ اقتصادی توانست به خوبی در میدان حضور یابد و نیازهای اساسی مردم را تامین کند که این مجاهدت‌ها شایسته تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با انتقاد از رویکردهای غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت میدانی از بازار به‌طور قطع به تصمیم‌های غیر واقع بینانه منجر خواهد شد و تجربه میدانی و خرد جمعی بازاریان باید در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت باید از ظرفیت اصناف، اتحادیه‌ها و بازرگانان با تجربه بیشتر استفاده کند.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت نظارت‌ها بر بازار خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار باید با محوریت و مشارکت خود اتحادیه‌ها تقویت شود تا کارایی لازم را داشته باشد و حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید هم‌زمان در کنار حمایت از کسبه و تولیدکنندگان منصف پیگیری شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای تجاری و رفع موانع کسب و کار گفت: باید مسیرهای قانونی تجارت را تقویت کرده و موانع غیر ضروری واردات کالا را برطرف ساخت تا فعالان اقتصادی با چالش‌های کمتری مواجه شوند.

وی در پایان با اشاره به دغدغه‌های مالیاتی واحدهای صنفی یادآور شد: مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و خرد باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی واقعی آن‌ها و با نگاهی حمایتی بررسی و حل و فصل شود تا انگیزه فعالیت سالم در بازار آسیب نبیند.