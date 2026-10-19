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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت میدانی بازار غیر واقع بینانه است

تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت میدانی بازار غیر واقع بینانه است

همدان-نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت میدانی از بازار به‌طور قطع به تصمیم‌های غیر واقع بینانه منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان همدان اصناف را بازوان توانمند اقتصاد کشور خواند و بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت بازرگانان، اتحادیه‌ها و فعالان این حوزه در تصمیم سازی‌های کلان تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی موثر اصناف در شرایط گوناگون اظهار کرد: شبکه تولید و توزیع کشور در شرایط جنگی و جنگ اقتصادی توانست به خوبی در میدان حضور یابد و نیازهای اساسی مردم را تامین کند که این مجاهدت‌ها شایسته تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با انتقاد از رویکردهای غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: تصمیم‌گیری اقتصادی بدون شناخت میدانی از بازار به‌طور قطع به تصمیم‌های غیر واقع بینانه منجر خواهد شد و تجربه میدانی و خرد جمعی بازاریان باید در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت باید از ظرفیت اصناف، اتحادیه‌ها و بازرگانان با تجربه بیشتر استفاده کند.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت نظارت‌ها بر بازار خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار باید با محوریت و مشارکت خود اتحادیه‌ها تقویت شود تا کارایی لازم را داشته باشد و حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید هم‌زمان در کنار حمایت از کسبه و تولیدکنندگان منصف پیگیری شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل فرایندهای تجاری و رفع موانع کسب و کار گفت: باید مسیرهای قانونی تجارت را تقویت کرده و موانع غیر ضروری واردات کالا را برطرف ساخت تا فعالان اقتصادی با چالش‌های کمتری مواجه شوند.

وی در پایان با اشاره به دغدغه‌های مالیاتی واحدهای صنفی یادآور شد: مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و خرد باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی واقعی آن‌ها و با نگاهی حمایتی بررسی و حل و فصل شود تا انگیزه فعالیت سالم در بازار آسیب نبیند.

کد مطلب 6982766

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