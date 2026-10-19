تراکتور خواستار برخورد با شعارهای قومیتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه تراکتور در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، رئیس سازمان لیگ، رئیس و اعضای کمیته انضباطی و رئیس حراست فدراسیون فوتبال، خواستار رسیدگی فوری به شعارهای قومیتی و تبعیض‌آمیز و توهین به خانواده بازیکنان پیش از دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور شدند.

این نامه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با چنین رفتارهایی و در راستای حفظ امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از تکرار این اتفاقات ارسال شده است.