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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

تراکتور خواستار برخورد با شعارهای قومیتی شد

تراکتور خواستار برخورد با شعارهای قومیتی شد

باشگاه تراکتور در نامه‌ای به مسئولان فوتبال، خواستار رسیدگی به شعارهای قومیتی و توهین به خانواده بازیکنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره باشگاه تراکتور در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، رئیس سازمان لیگ، رئیس و اعضای کمیته انضباطی و رئیس حراست فدراسیون فوتبال، خواستار رسیدگی فوری به شعارهای قومیتی و تبعیض‌آمیز و توهین به خانواده بازیکنان پیش از دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور شدند.

این نامه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با چنین رفتارهایی و در راستای حفظ امنیت عمومی جامعه و جلوگیری از تکرار این اتفاقات ارسال شده است.

کد مطلب 6982771

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