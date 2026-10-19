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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

دشمن به دنبال تغییر رفتار جامعه برای ضربه به ساختار انقلاب است

دشمن به دنبال تغییر رفتار جامعه برای ضربه به ساختار انقلاب است

اهواز - دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان گفت: دشمن در تقابل همه‌جانبه تلاش می‌کند با تغییر رفتار جامعه، زمینه دگرگونی در ساختار انقلاب اسلامی را فراهم سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شهریاری پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین رونمایی از نرم افزار «سو» ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان بیان کرد: در جنگ دو وجهی قرار داریم؛ دشمن در جنگ اول در بستر تغییر رفتار به دنبال تغییر ساختار در انقلاب اسلامی است و ما به عنوان رزمنده باید از رفتار انقلاب دفاع کنیم تا ساختار انقلاب اسلامی تغییر نکند.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان با بیان اینکه باید هویت ایرانی اسلامی خود را حفظ کنیم، تصریح کرد: باید بررسی کنیم دشمن در چه بستری دنبال تغییر رفتار جامعه است و هر نماینده ستاد در دستگاه خود این موضوع را مد نظر داشته باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نه تنها صحنه جنگ غبار آلود نیست بلکه شفاف است و شاهد هستیم آمریکا در حال کشتن دانش آموزان، ورزشکاران، نظامیان و مردم است.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان ادامه داد: در مجموعه ستاد، مراقبان رفتار جامعه هستیم تا دشمن ناامید شود.

شهریاری گفت: شوراهای امر به معروف در هر دستگاه احصا نظام مسایل داشته باشند تا موضوعات به عرصه های دیگر از جمله فضای مجازی منتقل نشود و بهترین راه حل مسأله را پیدا کنیم.

وی افزود: در محورهای درمان و دارو، آموزش مدارس و دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی، بازار و خیابان طراحی صورت گرفته که توسط تیم های تخصصی مشخص شده ارزیابی صورت می گیرد البته دنبال مچ‌گیری نیستیم و قصدمان حل مسأله است. نگاه این است که پرونده قضایی به وفور تشکیل نشود و با گفتمان یا تذکر مسایل را حل کنیم.

دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر خوزستان تاکید کرد: مسأله اصلی خوزستان در همه موضوعات خصوصا آموزش، سواد رسانه است اگر کتاب فناوری و سواد رسانه توسط متخصص تدریس شود درصدی از مشکلات حل خواهد شد.

شهریاری با اشاره به نرم افزار سو، بیان کرد:چنانچه رفتار سوء در دستگاهی دیده شود می‌توان در نرم افزار «سو» آن را ثبت کرد و هیچ‌فردی گزارش دهنده را نخواهد شناخت، گزارش ها تنها توسط دبیر ستاد و مدیر دستگاه دیده می شود.

وی عنوان کرد: دبیران ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر، فرماندهان ما در دستگاه های اجرایی هستند. در عرصه نبرد سخت افزاری هم رزمنده با ایمان قوی و جنگ افزار پای کار ایستاده اند.

کد مطلب 6982773

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