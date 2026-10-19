بررسی پرونده باغات در نشست شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی، از برگزاری چهارصدو چهلمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ، از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲، در محل تالار شورا خبر داد و اظهار کرد: در این نشست، اصلاحیه طرح تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۶، موضوعی است که در دستور بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: ادامه بررسی لایحه مربوط به آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران نیز از دیگر موضوعات این جلسه است که با هدف بررسی چارچوب فعالیت این دفاتر در دستور کار شورا قرار گرفته است.

وی با اشاره به بخش دیگری از دستور جلسه گفت: گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴، به همراه قرائت گزارش کمیسیون اصلی در حوزه برنامه و بودجه، بررسی خواهد شد.

نادعلی ادامه داد: گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در دستور جلسه است که اعضای شورا آن را مورد بررسی قرار خواهند داد.

وی همچنین به بررسی چند پرونده ثبتی و شهرسازی از حیث باغ و غیر باغ در دستور کار شورا اشاره کرد و گفت: تعدادی از این پرونده‌ها در ارتباط با اصلاحیه تبصره سوم ماده هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی شده‌اند و گزارش‌های مربوط به آن‌ها در صحن شورا مطرح خواهد شد و اعضا موضوعات مطرح‌شده را مطابق روند قانونی تعیین تکلیف خواهند کرد.