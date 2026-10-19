به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین دهناد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد بودجه عمرانی شهرداری قم اظهار کرد: خرید اتوبوس، پروژه‌های قطار شهری و بخش سرمایه‌گذاری از جمله ردیف‌های مهم بودجه شهرداری هستند که مجموع اعتبارات آن‌ها حدود ۹.۱ همت برآورد می‌شود و سهم قابل توجهی از منابع پیش‌بینی‌شده را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: اگر هزینه‌های جاری از محاسبات کنار گذاشته شود و بودجه شهرداری با تمرکز بر بخش عمرانی مورد ارزیابی قرار گیرد، اهمیت این ردیف‌های بزرگ در تحلیل عملکرد شهرداری بیشتر مشخص می‌شود، چراکه میزان تحقق آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درصد نهایی عملکرد عمرانی داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وضعیت تحقق اعتبارات برخی ردیف‌های اصلی بودجه بیان کرد: میزان تحقق تجمیعی این بخش‌ها در مقطع مورد بررسی کمتر از ۱۰ درصد اعلام شده است و همین مسئله در پایین ماندن شاخص کلی عملکرد عمرانی شهرداری نقش دارد.

دهناد ادامه داد: در کنار این ردیف‌های کلان، پروژه‌های متعددی از سوی معاونت‌های شهرداری و مناطق در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث تقاطع‌ها، توسعه پارکینگ‌ها و ایجاد معابر جدید اشاره کرد، اما برای ارزیابی منصفانه عملکرد عمرانی باید سهم پروژه‌های بزرگ و میزان پیشرفت آن‌ها نیز به‌طور جداگانه بررسی شود.

برای پروژه‌های بزرگ باید اقدام ویژه‌ای انجام شود

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی برای افزایش میزان تحقق بودجه اظهار کرد: با توجه به سهم قابل توجه خرید اتوبوس، قطار شهری و سرمایه‌گذاری در بودجه، لازم است برای این بخش‌ها برنامه‌ای ویژه تدوین شود تا روند تحقق منابع و اجرای تعهدات با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: نمی‌توان صرفاً با افزایش فشار بر مناطق شهرداری، انتظار داشت شاخص عملکرد عمرانی بهبود پیدا کند، زیرا بخشی از این شاخص تحت تأثیر ردیف‌های بزرگ بودجه‌ای قرار دارد که تحقق آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری و پیگیری در سطوح مدیریتی بالاتر است.

دهناد با اشاره به پروژه‌های شاخص شهری تصریح کرد: طرح‌های مربوط به تقاطع‌های غیرهمسطح، احداث معابر و توسعه زیرساخت‌های پارکینگی از جمله اقداماتی هستند که باید روند اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر پیگیری شود تا منابع تخصیص‌یافته به این بخش‌ها به پیشرفت ملموس در سطح شهر منجر شود.

وی با اشاره به طرح‌های پارکینگ‌سازی در قم گفت: تکمیل پارکینگ خیابان آذر، پروژه‌های پارکینگی محدوده دورشهر و پارکینگ مصلی از جمله موضوعاتی هستند که باید در برنامه‌ریزی عمرانی مورد توجه قرار گیرند و وضعیت اجرایی آن‌ها با دقت بیشتری دنبال شود.

منابع پارکینگ‌ها نباید معطل بماند

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع مالی پروژه‌های پارکینگی اظهار کرد: باید میان ورود منابع مالی و هزینه‌کرد آن‌ها تناسب برقرار باشد تا اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهری در مرحله تأمین یا تخصیص متوقف نماند و امکان استفاده از آن‌ها برای پیشبرد پروژه‌ها فراهم شود.

دهناد افزود: مدیریت صحیح منابع و تسریع در هزینه‌کرد اعتبارات، به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ عمرانی، می‌تواند به بهبود روند اجرای برنامه‌های شهرداری کمک کند و ضروری است وضعیت منابع و میزان پیشرفت طرح‌ها به‌صورت منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواری‌های تأمین درآمدهای شهری بیان کرد: تلاش‌های انجام‌شده در مجموعه شهرداری قابل تقدیر است و بررسی عملکرد بودجه نباید به‌عنوان ابزاری برای مچ‌گیری از مدیران تلقی شود، بلکه هدف اصلی، شناسایی موانع و کمک به رفع مشکلات اجرایی است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: اعضای شورا و مدیران شهرداری باید با نگاه مشترک به اهداف مدیریت شهری، زمینه تحقق برنامه‌های مصوب را فراهم کنند و با بررسی دقیق نقاط ضعف، برای بهبود عملکرد عمرانی و استفاده مؤثرتر از منابع مالی تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.