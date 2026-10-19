دکتر ارتوپد طرف قرارداد بیمه آسیا در تهران؛ معرفی پزشکان و مراکز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زانودرد، کمردرد یا یک پیچ‌خوردگی ساده معمولاً با یک ویزیت تمام نمی‌شود؛ پشت سرش عکس، ام‌آرآی، فیزیوتراپی و گاهی جراحی می‌آید. برای همین خیلی از کسانی که بیمه تکمیلی آسیا دارند، پیش از نوبت گرفتن می‌پرسند کدام دکتر ارتوپد در تهران با این بیمه کار می‌کند.

این راهنما با بررسی فهرست رسمی مراکز طرف قرارداد بیمه آسیا و پروفایل پزشکان در سامانه‌های نوبت‌دهی اینترنتی، در مهر ۱۴۰۵ نوشته شده است. در آن هم پزشکان را می‌بینید، هم بیمارستان‌ها و مراکز درمان ارتوپدی.

دکتر ارتوپد طرف قرارداد بیمه آسیا تهران؛ اول این را بدانید

دکتر ارتوپد طرف قرارداد بیمه آسیا در تهران را از دو راه می‌شود پیدا کرد. بیمه آسیا در فهرست رسمی خود بیشتر بیمارستان، درمانگاه، مرکز تصویربرداری و فیزیوتراپی را آورده است. در بررسی ما، هیچ مطب ارتوپدی جداگانه‌ای در شهر تهران در این فهرست ثبت نشده بود. پس دو راه پیش روی شماست:

پذیرش مستقیم: سراغ پزشکی بروید که خودش پذیرش بیمه تکمیلی آسیا را اعلام کرده، یا در درمانگاه بیمارستانی ویزیت شوید که با آسیا قرارداد سرپایی دارد.

بازپرداخت: در هر مطب دیگری ویزیت شوید و اگر قرارداد بیمه‌تان ویزیت را پوشش می‌دهد، هزینه را بعداً به‌صورت خسارت از بیمه بگیرید.

سقف و درصد پوشش در هر قرارداد فرق دارد. بیمه تکمیلی آسیا اغلب گروهی است و شرکت یا سازمان شما شرایطش را تعیین کرده است. پیش از هر کاری، شرایط قرارداد خودتان را در دفترچه یا سامانه بیمه نگاه کنید.

پزشکان ارتوپدی که پذیرش بیمه تکمیلی آسیا را اعلام کرده‌اند

سه پزشک زیر در پروفایل نوبت‌دهی خود، بیمه آسیا را جزو بیمه‌های طرف قرارداد آورده‌اند. این اطلاعات را خود پزشک وارد کرده است؛ پس هنگام نوبت گرفتن یک بار دیگر از منشی بپرسید.

دکتر محمد معین خلعتبری

دکتر محمد معین خلعتبری متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) است و بورد تخصصی ارتوپدی دارد (کد نظام پزشکی ۱۸۸۴۷۲). او درمان شکستگی و آسیب‌های ورزشی، آرتروسکوپی زانو و شانه و جراحی تعویض مفصل را انجام می‌دهد. اگر هم نمی‌خواهید زود سراغ جراحی بروید، درمان غیرجراحی زانودرد، کمردرد و گردن‌درد، سندروم تونل کارپ، انگشت ماشه‌ای، شانه منجمد و تزریق PRP را در خدماتش آورده است.

دکتر خلعتبری ویزیت آنلاین هم دارد، ولی برای گرفتن نوبت عمل باید حضوری مراجعه کنید. نزدیک به ۶۰۰ بیمار در سامانه نوبت‌دهی به او امتیاز ۴٫۶ از ۵ داده‌اند. آدرس و تلفن مطب‌های او:

تهران: خیابان بهار شمالی، بیمارستان امام سجاد، طبقه دوم، درمانگاه تخصصی، کلینیک ارتوپدی؛ تلفن ۰۲۱۷۱۹۴۵۳۱۸ و ۰۲۱۷۷۵۳۱۱۱۱

شهر قدس: میدان قدس، اول خیابان چمن، مجتمع پزشکان زندگی، طبقه همکف؛ تلفن ۰۲۱۴۶۸۰۸۰۰۶

شهریار: میدان فرمانداری، بلوار ۱۷ شهریور، نبش کوچه غنچه، مرکز جراحی تندیس شهریار؛ تلفن ۰۲۱۶۵۲۵۹۴۲۷

دکتر رضا صحت‌بخش

دکتر رضا صحت‌بخش متخصص ارتوپدی است (کد نظام پزشکی ۱۴۲۹۷۹) و بیشتر در شرق و جنوب تهران بیمار می‌پذیرد. آرتروسکوپی، درمان زانودرد و دیسک کمر، تعویض مفصل لگن، تزریق PRP و تزریق ژل جزو خدماتی است که اعلام کرده است. درمان هالوکس والگوس، یعنی کج شدن شست پا و برآمدگی کنار آن، هم از کارهای اوست.

او جز مطب شخصی، در دو بیمارستان تهران و یک درمانگاه در شهریار هم ویزیت دارد. برای ساکنان شرق و جنوب‌شرق تهران، مسیر رسیدن به این پزشک کوتاه‌تر است. آدرس و تلفن محل‌های ویزیت:

مطب: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، کوچه سیرجان، پلاک ۵۰، طبقه همکف؛ تلفن ۰۹۰۳۸۱۶۰۰۲۱

بیمارستان مردم: میدان شهدا، خیابان شکوفه، خیابان کرمان؛ تلفن ۰۲۱۳۳۷۹۵۸۲۳ و ۰۲۱۳۳۳۴۰۶۳۱

بیمارستان سوم شعبان: میدان قیام، پل ری، خیابان شهید رضوی؛ تلفن ۰۲۱۳۳۱۲۹۱۱۱

درمانگاه تخصصی کیمیا (شهریار): بلوار کارگر، بین میدان بسیج و جهاد، روبه‌روی پمپ گاز؛ تلفن ۰۲۱۶۵۲۶۸۵۴۷ و ۰۲۱۶۵۲۶۸۵۴۸

دکتر محمدصادق عسکری رابری (رباط‌کریم)

دکتر محمدصادق عسکری رابری متخصص ارتوپدی است و بورد تخصصی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفته است (کد نظام پزشکی ۱۹۷۷۲۰). تمرکز او روی درمان غیرجراحی کمردرد، گردن‌درد، دیسک و تنگی کانال نخاعی است. درمان آرتروز و پوکی استخوان، پارگی رباط صلیبی و منیسک، مشکلات دست، آرنج و شانه و شکستگی‌ها هم در خدماتش آمده است.

دو مورد کار او را برای بعضی خانواده‌ها مهم‌تر می‌کند: بررسی صافی کف پا و زانوی پرانتزی یا ضربدری در کودکان، و درمان زخم پای دیابتی. ویزیت آنلاین هم دارد و برای ساکنان جنوب‌غرب استان تهران گزینه نزدیکی است. آدرس و تلفن محل ویزیت:

رباط‌کریم: بلوار آزادگان، بعد از چهارراه دادگستری، خیابان بوستان هفدهم (داوودیه)، درمانگاه شبانه‌روزی مهرآفرین، طبقه اول، بخش تخصصی؛ تلفن درمانگاه ۰۲۱۵۶۴۲۸۹۱۱

اگر هیچ‌کدام از این مطب‌ها به خانه یا محل کارتان نزدیک نیست، نگران نباشید. می‌توانید فهرست کامل‌تری از دکتر ارتوپد تهران را با آدرس، ساعت کاری و نظر بیماران ببینید، پزشک نزدیک را انتخاب کنید و پیش از رفتن یک تماس کوتاه بگیرید. کافی است بپرسید: «بیمه تکمیلی آسیا را مستقیم حساب می‌کنید یا باید هزینه را از بیمه پس بگیرم؟»

بیمارستان‌ها و مراکز طرف قرارداد بیمه آسیا برای درمان ارتوپدی

بیشتر جراحی‌های ارتوپدی، مثل تعویض مفصل یا جااندازی شکستگی، در بیمارستان انجام می‌شود. اینجا قرارداد بیمارستان با بیمه آسیا مهم‌تر از قرارداد مطب است، چون هزینه بستری و اتاق عمل سهم بزرگ صورت‌حساب را دارد. این مراکز تهران در فهرست رسمی بیمه آسیا آمده‌اند:

بیمارستان پاستورنو: خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، شماره ۲۷. کلینیک تخصصی ارتوپدی دارد و بیمه آسیا را برای خدمات سرپایی هم می‌پذیرد.

بیمارستان انصاری: نارمک، خیابان ۴۶ متری غربی. قرارداد بستری و سرپایی دارد و تصویربرداری و فیزیوتراپی هم شامل آن است.

بستری همراه با فیزیوتراپی سرپایی: بیمارستان‌های تریتا، پیامبران، اقبال، ایرانشهر، تهرانپارس، آزادی، الغدیر، پارسا، امید و سلامت فردا.

بستری همراه با تصویربرداری سرپایی: بیمارستان‌های تندیس، آپادانا، ابن‌سینا و عرفان نیایش.

برای کفی طبی، بریس و آتل هم چند مرکز ارتوپدی فنی در تهران با بیمه آسیا قرارداد دارند؛ از جمله ارتوپدی فنی توان‌گستر رهامد (ونک، خیابان گاندی شمالی)، مرکز ارتوپدی فنی پرواز (ستارخان) و مرکز ارتوپدی فنی رهیار (خیابان شریعتی، خیابان کلاهدوز). این خدمت فقط وقتی پوشش دارد که قرارداد شما هزینه وسایل کمک‌درمانی را قبول کند.

برای فیزیوتراپی چندجلسه‌ای هم لازم نیست هر بار تا بیمارستان بروید؛ فهرست رسمی بیمه آسیا بخش جداگانه «مرکز فیزیوتراپی» دارد و مرکز نزدیک خانه را با فیلتر تهران نشان می‌دهد.

چطور با بیمه آسیا ویزیت و درمان ارتوپدی بگیرید؟

این چند قدم کمک می‌کند هم زودتر درمان شوید، هم کمتر از جیب بدهید:

۱. شرایط قرارداد را بخوانید. ببینید سقف ویزیت، فیزیوتراپی، ام‌آرآی و جراحی در قرارداد شما چقدر است.

۲. نوع پذیرش را بپرسید. پیش از رفتن مطمئن شوید پزشک یا مرکز، بیمه آسیا را مستقیم حساب می‌کند یا باید بعداً هزینه را پس بگیرید.

۳. معرفی‌نامه آنلاین بگیرید. در فهرست رسمی بیمه آسیا، جلوی بیشتر بیمارستان‌های بالا امکان معرفی‌نامه آنلاین ثبت شده است. با آن، پذیرش در مرکز سریع‌تر انجام می‌شود.

۴. مدارک را نگه دارید. برای بازپرداخت، اصل قبض، نسخه پزشک و جواب عکس یا ام‌آرآی را نگه دارید. بیمه‌ها برای فیزیوتراپی و تصویربرداری معمولاً دستور پزشک را هم می‌خواهند.

۵. بیمه پایه را فراموش نکنید. اگر بیمه تأمین اجتماعی یا سلامت دارید، اول از آن استفاده کنید. بیمه تکمیلی معمولاً سهمی را می‌دهد که بیمه پایه پرداخت نکرده است.

یک نکته مهم پیش از نوبت گرفتن

قرارداد پزشکان و بیمارستان‌ها با بیمه‌ها معمولاً هر سال تمدید یا تغییر می‌کند. ممکن است مرکزی که امسال طرف قرارداد است، سال بعد از فهرست خارج شود. برای همین، فهرست مراجع درمانی را در سایت رسمی بیمه آسیا هم با فیلتر استان تهران نگاه کنید.

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