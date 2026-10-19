به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار در مرکز بهداشت سمنان، با تأکید بر جایگاه ارزشمند جامعه پرستاری در نظام سلامت، صبر، عشق به خدمت، درک متقابل و احساس مسئولیت را از ویژگی‌های برجسته این قشر دانست و گفت: پرستاران با وجود دشواری‌های شغلی، برای حفظ سلامت بیماران و خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری در نظام سلامت اظهار کرد: هرچه اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های ارتقای بهداشت عمومی با جدیت بیشتری دنبال شود، امکان جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری‌ها افزایش می‌یابد و فشار کمتری به مراکز درمانی وارد خواهد شد.

فرماندار سمنان همچنین با تأکید بر نقش تغذیه سالم در ارتقای سلامت عمومی، استفاده از آرد کامل در نانوایی‌ها و افزایش دسترسی شهروندان به نان سالم را از موضوعات مهم شهرستان برشمرد.

صمیمیان افزود: تاکنون بخشی از نانوایی‌ها به استفاده از آرد کامل روی آورده‌اند که این اقدام می‌تواند در بهبود سلامت شهروندان مؤثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی و عرضه مواد غذایی تصریح کرد: صیانت از سلامت مردم ایجاب می‌کند فعالیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و مراکز عرضه مواد غذایی به‌صورت مستمر بررسی شود و با عرضه مواد غذایی خارج از ضوابط و فعالیت‌هایی که سلامت جامعه، به‌ویژه جوانان، را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برخورد متناسب صورت گیرد.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به شمار شاغلان حوزه پرستاری در منطقه گفت: حدود یک‌هزار و ۲۰۰ پرستار در مجموعه مراکز درمانی منطقه فعالیت دارند که حدود ۸۰۰ نفر از آنان در شهرستان سمنان مشغول خدمت هستند.

صمیمیان با بیان اینکه پرستاران بخش مهمی از مسئولیت مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی به شهروندان را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی این قشر در حفظ سلامت جامعه نقشی اساسی دارد و خدمات آنان از ارکان مهم نظام سلامت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به شرایط خاص کاری پرستاران اظهار کرد: فعالیت در شیفت‌های شبانه‌روزی، دوری از خانواده و مواجهه مستمر با مشکلات و نگرانی‌های بیماران، مسئولیت سنگینی بر دوش این قشر قرار می‌دهد.

فرماندار سمنان تأکید کرد: قدردانی از زحمات پرستاران نباید صرفاً به بیان تشکر و قدردانی محدود شود، بلکه باید با حمایت عملی و رسیدگی به مطالبات این قشر همراه باشد.

صمیمیان در پایان با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی پرستاران گفت: شرایط اقتصادی و معیشت این قشر از دغدغه‌های جدی است و پیگیری مطالبات آنان متناسب با حجم مسئولیت‌ها و دشواری‌های شغلی باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.