به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری ظهر دوشنبه در اولین نشست تخصصی بررسی و مستندسازی ظرفیت‌های ثبت ملی گویش و ضرب‌ المثل‌های همدانی اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی گویش همدانی، شناسایی و مستندسازی ضرب المثل‌های رایج در میان مردم و تبادل نظر پیرامون الزامات و فرآیند ثبت ملی این عناصر ارزشمند در فهرست میراث فرهنگی ناملموس برگزار شد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست افزود: حاضران با تاکید بر اهمیت گویش همدانی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و حافظه جمعی منطقه نقش ضرب المثل‌ها را در بازتاب تجربه‌های زیسته، جهان‌بینی، ارزش‌ها و باورهای بومی بررسی کردند و بر ضرورت گردآوری روایت‌های معتبر، ثبت دقیق معانی و کاربرد ضرب المثل‌ها در موقعیت‌های واقعی و شناسایی راویان و مطلعان آشنا با این میراث زبانی تاکید شد.

معاون میراث فرهنگی استان همدان ادامه داد: ثبت دقیق صورت‌های گفتاری و واژگان محلی، توجه به تنوع و تفاوت‌های زبانی در محدوده‌های جغرافیایی مختلف استان و بهره‌گیری از دانش بومی صاحب‌نظران از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود که می‌تواند بستر لازم را برای تدوین پرونده‌های مستند، علمی و مبتنی بر شواهد میدانی در راستای فرآیند ثبت ملی فراهم کند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: گویش‌ها و ضرب المثل‌های محلی علاوه بر ارزش زبانی حامل بخش مهمی از دانش بومی، الگوهای ارتباطی و تجربیات زیستی نسل‌های گذشته هستند و مستندسازی و پاسداشت این عناصر با مشارکت گویش‌وران و نخبگان محلی گامی موثر در صیانت از تنوع فرهنگی و انتقال اصالت زبانی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.