فارس رتبه دوم کشور در نظارت بر سکوهای اینترنتی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: این موفقیت در پی اجرای برنامه‌های نظارتی و اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به دست آمده است.

وی افزود: نظارت بر فعالیت‌های تجاری در بسترهای اینترنتی با هدف جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و محصولات فاقد مجوز انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: این اقدامات در چارچوب الزامات کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی و با هدف کاهش تخلفات تجاری و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان دنبال شده است.

مجرب، کسب رتبه دوم کشوری را حاصل پیگیری مستمر و تلاش کارکنان معاونت بازرسی و نظارت این اداره‌کل دانست و بر تداوم نظارت‌ها برای سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری در فضای مجازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.