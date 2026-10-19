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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

فارس رتبه دوم کشور در نظارت بر سکوهای اینترنتی را کسب کرد

فارس رتبه دوم کشور در نظارت بر سکوهای اینترنتی را کسب کرد

شیراز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس از کسب رتبه دوم کشوری این استان در نظارت بر سکوهای اینترنتی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: این موفقیت در پی اجرای برنامه‌های نظارتی و اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی به دست آمده است.

وی افزود: نظارت بر فعالیت‌های تجاری در بسترهای اینترنتی با هدف جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و محصولات فاقد مجوز انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس ادامه داد: این اقدامات در چارچوب الزامات کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی و با هدف کاهش تخلفات تجاری و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان دنبال شده است.

مجرب، کسب رتبه دوم کشوری را حاصل پیگیری مستمر و تلاش کارکنان معاونت بازرسی و نظارت این اداره‌کل دانست و بر تداوم نظارت‌ها برای سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری در فضای مجازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

کد مطلب 6982786

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مگه اینترنت هم داریم که بهش نظارت کنید.

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