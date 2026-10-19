به گزارش خبرگزاری مهر، پویش «بعثت زنانه» با هدف حفظ و ماندگارکردن خاطرات زنان از رویدادهای اخیر و ثبت نقش‌آفرینی آنان در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌ساز برگزار می‌شود.

این پویش در پی گردآوری روایت‌هایی است که زنان را نه صرفاً به‌عنوان شاهدان رویدادها، بلکه به‌عنوان کنشگران اثرگذار معرفی می‌کند؛ زنانی که با تصمیم‌ها، گفت‌وگوها، دعوت‌ها و فداکاری‌های خود در شکل‌گیری و پیشبرد رویدادها نقش داشته‌اند.

از لحظه‌های سرنوشت‌ساز تا فداکاری‌های کمتر دیده‌شده

بر اساس این فراخوان، روایت اتفاق‌های خاص و فراموش‌نشدنی، لحظه‌های حساس و تعیین‌کننده، گفت‌وگوهای زمینه‌ساز تصمیم‌های مهم، فداکاری‌های پنهان و جلوه‌های همراهی و همدلی، از محورهای اصلی دریافت خاطرات است.

در این پویش، علاوه بر شرح رویدادها، بازگویی جزئیات واقعی، معرفی افراد حاضر، بیان موقعیت‌ها و تصمیم‌های اثرگذار نیز مورد توجه قرار دارد تا خاطرات گردآوری‌شده بتوانند به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی جامعه حفظ شوند.

امکان ارسال خاطرات به‌صورت نوشتاری و صوتی

علاقه‌مندان می‌توانند خاطرات واقعی خود را به‌صورت متن یا فایل صوتی ارسال کنند. ذکر زمان و مکان وقوع ماجرا و معرفی افراد حاضر، در صورت امکان، به غنای روایت‌ها کمک می‌کند. همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند درخواست کنند خاطره آن‌ها با نام خودشان یا به‌صورت ناشناس منتشر شود.

برای قدردانی از صاحبان روایت‌های برتر نیز ۵ جایزه پنج میلیون تومانی و ۱۰ جایزه سه میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

مهلت ارسال آثار به این پویش تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پیوند درج‌شده در فراخوان رسمی، خاطرات خود را ارسال کنند.

پویش «بعثت زنانه» با گردآوری این روایت‌ها درصدد است تجربه‌های شخصی زنان از روزهای ایستادگی و همراهی را ثبت کند و زمینه انتقال این خاطرات به نسل‌های آینده را فراهم آورد.