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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

لزوم برنامه ریزی جدی برای برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان و هفته زن

لزوم برنامه ریزی جدی برای برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان و هفته زن

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تهران، بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان و هفتهٔ زن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی روز دوشنبه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان و هفتهٔ زن، از تمامی دستگاه‌های اجرایی و تبلیغی و فعالان فرهنگی خواست با همکاری هرچه بیشتر با ستادهای برگزاری، زمینهٔ حضور باشکوه مردم در این برنامه‌ها را فراهم کنند.

وی در جلسهٔ شورای فرهنگ عمومی استان تهران، هفتهٔ زن و ۱۳ آبان را از مهم‌ترین مناسبت‌های پیش رو برشمرد و با اشاره به شرایط حساس کنونی، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر و شهادت مظلومانهٔ امام شهید، اظهار داشت: انتظار می‌رود تمامی نهادهای مسئول در این زمینه هم‌افزایی لازم را به عمل آورند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در ادامه، با ارائه گزارشی از برنامه‌های اجراشده در ماه‌های گذشته، برگزاری مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید و گرامیداشت روز پرچم را از برنامه‌های مهم این دوره ذکر کرد.

او همچنین با اشاره به برگزاری بیش از هفت ماه تجمع مردمی در میادین و خیابان‌ها گفت: استمرار این حضور، سند ولایت‌مداری و عزت ملت ایران است و مسئولان و دستگاه‌ها باید همچون گذشته، حمایت‌های لازم را از این تجمعات داشته باشند.

کد مطلب 6982794

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