به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نوراله‌زاده صبح دوشنبه در سفر به شیراز و دیدار با حسینعلی امیری استاندار فارس گفت: در این سفر پرونده ۹۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و خارج از آن بررسی شد که در نهایت ۸۳ طرح حمایتی به تصویب رسید.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس در حوزه فناوری اطلاعات افزود: این استان از زیرساخت‌های مناسبی در حوزه فناوری برخوردار است و باید جایگاه محوری خود را در جنوب کشور تثبیت کند.

مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: اختیارات لازم برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیارد تومان به استان واگذار شده و طرح‌های با مبالغ بالاتر نیز در سطح ملی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

نوراله‌زاده همچنین با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این صندوق آمادگی دارد به ازای مالیات اختصاص‌یافته شرکت‌ها، تا دو برابر آن را در قالب سرمایه‌گذاری و تسهیلات برای توسعه ظرفیت‌های علمی و اقتصادی فارس اختصاص دهد.