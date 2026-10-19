  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

لزوم ساماندهی پسماند و حفاظت از تالاب فریدونکنار

لزوم ساماندهی پسماند و حفاظت از تالاب فریدونکنار

فریدونکنار -مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات حفاظتی در فریدونکنار، مدیریت اصولی پسماند، کنترل آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های بندری در تالاب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی ظهر دوشنبه در نشستی با حضور فرماندار و شهردار فریدونکنار، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیستی شهرستان تأکید کرد.

وی مدیریت اصولی پسماند را از اولویت‌های مهم محیط‌زیستی دانست و اظهار کرد: ساماندهی مراحل جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند، جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و تقویت نظارت بر عملکرد بخش‌های مسئول، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی دارد.

کنعانی همچنین با اشاره به فعالیت بندر فریدونکنار، بر ضرورت تدوین و پیگیری برنامه مدیریت محیط‌زیستی این مجموعه تأکید کرد و گفت: شناسایی پیامدهای محیط‌زیستی فعالیت‌های بندری، پیشگیری از آلودگی نوار ساحلی و محیط دریایی و افزایش هماهنگی میان مدیریت بندر و دستگاه‌های مسئول باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در ادامه، با اشاره به جایگاه فریدونکنار در میزبانی از پرندگان مهاجر، مقابله با شکار، صید و عرضه غیرمجاز این پرندگان را نیازمند مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، مدیریت شهری و جوامع محلی دانست.

وی بر لزوم تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و همکاری مستمر نهادهای مسئول را در حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه‌های طبیعی ضروری برشمرد.

کنعانی، بازنگری در محدوده تالاب بین‌المللی فریدونکنار را نیز از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و خواستار بررسی کارشناسی این مسئله با در نظر گرفتن ویژگی‌های اکولوژیک تالاب، الزامات حفاظتی، شرایط موجود و ضوابط قانونی شد.

در این نشست، فرماندار و شهردار فریدونکنار نیز دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه مسئولیت خود را مطرح کردند و راهکارهای افزایش همکاری میان دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری موضوعات محیط‌زیستی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان، بر استمرار تعامل میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، فرمانداری، شهرداری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری منسجم مسائل محیط‌زیستی فریدونکنار تأکید شد.

کد مطلب 6982800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها