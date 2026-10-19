لزوم ساماندهی پسماند و حفاظت از تالاب فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی ظهر دوشنبه در نشستی با حضور فرماندار و شهردار فریدونکنار، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به چالش‌های محیط‌زیستی شهرستان تأکید کرد.

وی مدیریت اصولی پسماند را از اولویت‌های مهم محیط‌زیستی دانست و اظهار کرد: ساماندهی مراحل جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند، جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و تقویت نظارت بر عملکرد بخش‌های مسئول، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی دارد.

کنعانی همچنین با اشاره به فعالیت بندر فریدونکنار، بر ضرورت تدوین و پیگیری برنامه مدیریت محیط‌زیستی این مجموعه تأکید کرد و گفت: شناسایی پیامدهای محیط‌زیستی فعالیت‌های بندری، پیشگیری از آلودگی نوار ساحلی و محیط دریایی و افزایش هماهنگی میان مدیریت بندر و دستگاه‌های مسئول باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در ادامه، با اشاره به جایگاه فریدونکنار در میزبانی از پرندگان مهاجر، مقابله با شکار، صید و عرضه غیرمجاز این پرندگان را نیازمند مشارکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، مدیریت شهری و جوامع محلی دانست.

وی بر لزوم تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و همکاری مستمر نهادهای مسئول را در حفاظت از پرندگان مهاجر و زیستگاه‌های طبیعی ضروری برشمرد.

کنعانی، بازنگری در محدوده تالاب بین‌المللی فریدونکنار را نیز از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد و خواستار بررسی کارشناسی این مسئله با در نظر گرفتن ویژگی‌های اکولوژیک تالاب، الزامات حفاظتی، شرایط موجود و ضوابط قانونی شد.

در این نشست، فرماندار و شهردار فریدونکنار نیز دیدگاه‌ها و مسائل مرتبط با حوزه مسئولیت خود را مطرح کردند و راهکارهای افزایش همکاری میان دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری موضوعات محیط‌زیستی شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان، بر استمرار تعامل میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، فرمانداری، شهرداری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری منسجم مسائل محیط‌زیستی فریدونکنار تأکید شد.