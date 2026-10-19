به گزارش خبرنگار مهر، ۹ نفر از معلمان مدارس غیردولتی لرستان پس از موفقیت در مراحل آموزشی، آزمون‌های تخصصی، ارزیابی پروژه‌ها و مصاحبه آنلاین، به بوت‌کمپ حضوری هوش مصنوعی قطب چهارم آموزشی کشور در شیراز راه یافتند.

این دوره با هدف ارتقای مهارت معلمان در به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در فرایند آموزش برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن مراحل مختلف ارزیابی و کسب امتیازهای لازم، برای حضور در مرحله حضوری انتخاب شدند.

فرایند انتخاب برگزیدگان با رقابت گسترده و ارزیابی توانمندی‌های علمی و عملی معلمان همراه بود و بررسی پروژه‌ها و سنجش مهارت‌های تخصصی، از معیارهای اصلی راه‌یابی به این مرحله به شمار می‌رفت.

بوت‌کمپ حضوری قطب چهارم آموزشی کشور روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه با حضور منتخبان استان‌های لرستان، فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در شیراز برگزار شد. کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های آموزشی، تولید محتوای دیجیتال و طراحی آزمون‌های هوشمند از محورهای این دوره آموزشی بود.

حدود ۴۰۰ هزار نفر در سطح کشور در این فرایند شرکت کردند که از میان آن‌ها ۵۰۰ نفر برای حضور در بوت‌کمپ‌های حضوری انتخاب شدند. در بوت‌کمپ قطب چهارم آموزشی در شیراز نیز ۹۲ نفر از برگزیدگان کشوری حضور داشتند.

سهم ۹ معلم لرستانی از بوت‌کمپ هوش مصنوعی

از میان معلمان منتخب استان لرستان، پنج نفر از شهرستان الیگودرز، دو نفر از شهرستان دورود و دو نفر از شهرستان‌های نورآباد و خرم‌آباد به این دوره راه یافتند.

اسامی معلمان منتخب لرستان شامل زری سرلک، شیرین عابدینی، فرخنده اداوی، نرگس اسدیان و طیبه اصلانی، فروزان جودکی و عاطفه افروز، کوثر مرادی و کلثوم قطب‌الدینی هستند.